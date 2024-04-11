Министр внутренних дел Улан Ниязбеков решил прокомментировать арест 11 представителей СМИ. В интервью «Кабару» он заявил, что «политического мотива» в этом деле нет, в Кыргызстане есть свобода слова и никто в стране не запрещает критиковать власть, но все должно быть подкреплено доказательствами.

«Мы же не можем не отвечать, когда [журналисты] распространяют недостоверную информацию и занимаются очернением? Есть же те, кто не знают законов журналистики и не обладают соответвующими знаниями. Они не знают и распространяют недостоверную информацию, сея смуту в народе. Не надо поднимать шумиху, говоря, что они журналисты», – сказал глава МВД.

По словам Ниязбекова, из задержанных 11 человек только двое являются журналистами. Остальных министр назвал «блогерами», части из которых нет высшего образования.

«Сейчас семеро из них отпущены из-под стражи. Решения принимают судьи, и они не отчитываются перед нами. Мы не можем сказать, отпускают ли они задержанных по просьбе международных организаций или сами принимают решение», – отметил министр.

При этом, по словам Ниязбекова, в Европе и США журналисты не публикуют ложную информацию, а в случае ее публикации они несут ответственность в виде ареста или компенсации.

11 действующих и бывших журналистов Temirov Live арестовали в январе 2024 года. 9 из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу медиа Махабат Тажибек кызы и акына Азамата Ишенбекова обвинили в «организации» этих призывов.

Сейчас в СИЗО все еще находятся глава Temirov Live Махабат Тажибек, заявившая об избиении сотрудниками СИН, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и Азамат Ишенбеков. По факту избиения Тажибек кызы ведется проверка.

Медиасообщество Кыргызстана осудило задержания журналистов, как и несколько депутатов Жогорку Кенеша.

Ряд международных правозащитных организаций призвали власти Кыргызстана прекратить уголовное преследование журналистов. В документе подчеркивается, что уголовные дела против СМИ завели в контексте усиливающейся кампании против свободы слова в Кыргызстане и, вероятно, «усилят атмосферу страха среди независимых СМИ».