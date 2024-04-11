Верховный суд отказал семье и партнерам покойного бизнесмена в возврате лицензии на угольное месторождение «Уу-Таш», захваченное рейдерами. Причиной отказа послужило то, что в суд обратился с иском один из партнеров основателя компании, а не сам основатель — который умер в 2019 году до начала судебных разбирательств.



Историю бизнесмена Шабданбека Алимбаева, который продал все свое имущество и начал разработку угольного месторождения «Уу-Таш» в Кадамжайском районе Баткенской области, «Клооп» подробно рассказывал год назад. Чиновники-рейдеры во главе с начальником Ошской патрульной службы Болотом Нурматовым воспользовались внезапной болезнью и кончиной бизнесмена, мошенническим путем отобрали угольное месторождение и отдали лицензию на нее компании «Ысман-Тоо».

Семья покойного Шабданбека Алимбаева и его партнер начали судится с рейдерами. Когда подельники Болота Нурматова начали проигрывать суды, начальник патрульной службы продал компанию «Ысман-Тоо» за $520 тысяч более влиятельному человеку — депутату Жогорку Кенеша Жусупбеку Коргонбаю уулу.

Депутат отрицал, что купил компанию «Ысман-Тоо», но «Клооп» в своем расследовании нашел его связи с этой компанией. По словам близких и партнера основателя месторождения, Коргонбай уулу разрабатывает его с коллегой по парламенту, братом главы ГКНБ Шаирбеком Ташиевым.

Судебные тяжбы с рейдерами партнер и семья Шабданбека Алимбаева начали еще в 2020 году. За эти четыре года они доказали, что передача лицензии на месторождение была незаконна, а подельники милиционера-рейдера Болота Нурматова были осуждены. Но в декабре 2023 года Верховный суд отказался признать, что лицензию на месторождение «Уу-Таш» передали компании «Ысман-Тоо» незаконно. Судья сослался на то, что иск подал партнер Алимбаева, а не сам умерший бизнесмен, который по данным Минюста до сих пор является руководителем компании. Так Верховный суд оставил ни с чем вдову и трех малолетних детей покойного основателя карьера, вложившего в «Уу-Таш» все свои средства и имущество.

Авторы: Виктор Мухин, Арууке Солтоной