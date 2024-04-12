То, что иностранцы в России принимают за ксенофобию, является лишь одним из проявлений более глубокой — фундаментальной — проблемы современной России. Путинский режим ненавидит людей. В принципе, любых людей. И когда Жогорку Кенеш копирует очередной закон, присланный с Охотного Ряда, он размножает и бациллу человеческой нетерпимости.

Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки Тынчтык Максатбеков публикуется под псевдонимом – он считает, что сегодня небезопасно критически отзываться о власти, находясь в Кыргызстане. Максатбеков родился и вырос в Бишкеке. Учился в одном из российских университетов по направлению культуры, философии и истории. Живет в Кыргызстане, работает преподавателем.

Как все уже знают, в середине марта депутаты Жогорку Кенеша приняли так называемый «закон об иноагентах». Но это его народное и понятное название. Официально же документ именуется «О внесении изменений в Закон “О некоммерческих организациях”». Название скучное и мудреное, но именно оно ведет к сути дела. Похожим образом назывался российский прообраз этого закона, принятый Госдумой еще в 2012 году, и по-началу ничего особенно тревожного не предвещавший. Уже потом в России, в течение семи лет, к НКО добавились СМИ-иногенты и физлица-иноагенты.

Текстовую плашку в самом начале публикации или видео «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или)…», скорее всего, видели все пользователи русскоязычного интернета. А ведь начиналось в России все довольно скромно. Точно так, как об этом говорит президент Жапаров: «Я подписал закон, представляющий интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров».

Копирование российских законов постепенно входит в норму. Для парламентариев это должно быть очень удобно. Получил из Москвы документ, пошел в подземный переход, где с конца 90-х работает скромная лавка с вывеской «КСЕРОКС» и по оптовой цене (и текст большой, и экземпляров нужно много) сделал копию закона. Подписал сам, дал подписать коллегам и можно принимать. Тут, правда, нужно быть готовым, что часть коллег могут «дать заднюю», поскольку борьба с «иноагентами» — это, конечно, хорошо, но виза в США лучше.

Уже здесь с иронией можно закончить и задаться серьезным вопросом. Почему Кыргызстан, будучи независимым государством, копирует законы чужой страны? И чужой ли? Насколько чужой современная Россия является для президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева? Насколько чужой для путинской России является любая аббревиатура, восходящая к таким сочетаниям согласных, как ВЧК, НКВД и КГБ?

Обратившись к политическому анамнезу дуэта Жапаров – Ташиев, легко увидеть, что в основе его лежит идея национализма (партии «Мекенчил» и «Ата-Журт»). Здесь нужно отметить, что в самой идее национализма, вопреки расхожему мнению, ничего зазорного нет. При активно увеличивающемся кыргызском большинстве, эта идея даже кажется неизбежной. Будет лукавством считать, что на внутреннюю политику страны может повлиять кто-то, кроме представителей кыргызской элиты, поддержанных частью народа. Получается даже что-то вроде демократии. При таком идейном фундаменте, казалось бы, нужно устраняться от любого постимперского и постсоветского влияния.

Но ситуация сложнее. Помимо острой финансовой (читай – миграционной) зависимости, есть и некий кризис идей. Кыргызская политическая элита, видимо, считает путинскую Россию образцом сильного национального государства. Все-таки, и «пиндосам» отпор дают, и с внутренними врагами борются и «укро-нацистов» убивают. Но, помимо нескольких американских заложников, сотен российских политзаключенных, десятков тысяч украинских солдат и миллионов беженцев, путинская Россия также нещадна и по отношению к кыргызам. Здесь можно опустить обтекаемое понятие «кыргызстанцы», поскольку речь идет именно о кыргызах в России. Тем более, что многие из них уже перестали быть кыргызстанцами и стали россиянами. Россиянами, но не русскими.

И здесь мы, как биатлонист в спортивной трансляции на столь любимом в Кыргызстане канале «Россия», выходим на финишную прямую. Снова можно обратиться к легкой иронии. То, что кыргыза в Москве вряд ли отличат от узбека или таджика — вещь понятная для каждого, кто провел в этом городе хотя бы неделю. В этом проблемы, на самом деле, нет. Не думаю, что и уроженцы Центральной Азии с первого взгляда разберут, где русский, а где украинец. А ведь для наших земляков, воюющих в Украине за свою новую родину, эта проблема распознавания может стать фатальной. В их оправдание можно заметить, что без подсказки политрука с федерального канала и сами русские вряд ли узнают украинского диверсанта, как бы близко он ни окопался.

То, что иностранцы в России принимают за ксенофобию, является лишь одним из проявлений более глубокой — фундаментальной — проблемы современной России. Путинский режим ненавидит людей. В принципе, любых людей. Украинцев, американцев, русских, татар, чеченцев и всех других представителей рода человеческого этот режим ненавидит так же, как и кыргызов, узбеков и таджиков. В свете последних событий, таджиков особенно. Но, опять же, как разобрать, кто таджик? Хемингуэй бы сейчас написал: «Не спрашивай, кто таджик. Таджик — это ты!» Выходит, как в идеальной конституции – все равны, вне зависимости от пола, возраста и национальности.

И вот, когда в очередной раз депутат Жогорку Кенеша отправится в подземный переход, держа подмышкой присланный с Охотного Ряда закон, он должен понимать, что помимо сухих (а «ксерокс» на древнегреческом именно это и значит) законодательных положений, он размножает также и вирус ненависти, бациллу человеческой нетерпимости. Остается надеяться, что современное кыргызское руководство занимается копированием зараженных файлов по наивности, незнанию или же в попытке выгадать сиюминутную политическую прибыль. Если же оно делает это сознательно, то у меня для вас очень плохие новости.