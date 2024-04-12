Президент Садыр Жапаров прокомментировал высказывание спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева. Накануне торага предложил блокировать мультфильмы на иностранном языке из-за того, что дети в селах перестали говорить на кыргызском. Также он возмутился тем, что в Кыргызстане детей все чаще стали называть арабскими именами.

Жапаров в интервью «Кабару» сказал, что высказывание спикера – это его личное мнение и «государственная политика совершенно другая».

«Русский и английский – мировые языки. […] Я не слышал, чтобы наши дети говорили по-русски с самого детства. Наоборот, бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию. Они туда едут и у них возникают проблемы с языком», – заметил Жапаров.

По словам президента, сейчас в регионах страны из-за нехватки учителей многие уже не говорят на русском языке.

«Нам нужно смотреть на мир шире. Наш кыргызский язык никогда не умрет. Будет развиваться и жить вечно. […] В 90-е годы в наших селах были люди, которые не говорили по-кыргызски, а сейчас — наоборот. […] Без русского и английского наша молодежь не сможет выйти за пределы Кыргызстана», – сказал Жапаров.

Президент заключил, что как называть своего ребенка — дело каждого гражданина.