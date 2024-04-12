Свердловский райсуд Бишкека 12 апреля вынес оправдательный приговор обвиняемому в изнасиловании 15-летней девочки (статья 154 часть 3 пункт 2 УК КР).

В пресс-службе Бишкекского горсуда пояснили, что суд вынес такое решение «в связи отсутствием в его действиях состава преступления».

«По результатам рассмотрения суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала наличие в действиях обвиняемого А.А.А. инкриминируемого деяния, поскольку все предъявленные обвинением доказательства были опровергнуты показаниями самого обвиняемого, свидетелей и другими исследованными материалами дела. Также представленные заключения судебно-медицинской и судебно-биологической экспертиз были опровергнуты заключением молекулярно-генетической экспертизы, проведенной по международному поручению старшего следователя СС УВД Свердловского района», — рассказали в суде.

Адвокат потерпевшей стороны сообщил Kaktus.mеdia, что они оспорят это решение в суде следующей инстанции.

Известно, что изнасилование девочки произошло в декабре 2022 года. Отец девочки в начале апреля пожаловался омбудсмену на то, что в деле пропали доказательства. По его словам, на одной из очных ставок, которую записывали на видео, подозреваемый признался, что опоил девочку алкоголем и изнасиловал, а после заставил выпить противозачаточные таблетки. Однако после видеоматериалы исчезли, утверждал отец девочки.

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