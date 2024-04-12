По словам политолога Алмаза Тажыбая, полицейские вломились в квартиру Манаса Жолдошбекова, несмотря на дипломатический иммунитет.

Российские телеграм-каналы пишут, что случилось это 8 апреля. По их информации, полицейские сломали замок и повредили входную дверь квартиры кыргызского дипломата, а после в грубой форме потребовали предъявить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет. Также они пишут, что полиция продолжала в агрессивной форме требовать документы о постановке на миграционный учет, несмотря на то, что Жолдошбеков и члены его семьи показали свои дипломатические паспорта и карточки.

«Слава Богу никто не пострадал, но инцидент был. Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета. Российская милиция, видимо, озверела», – написал депутат Дастан Бекешев.

В МИД Кыргызстана назвали действия российской полиции недопустимыми и потребовали тщательного разбирательства. Также кыргызская сторона отправила ноту Министерству иностранных дел РФ. Российская сторона обещала провести проверку.

22 марта в подмосковном «Крокусе» произошел теракт, унесший жизни не менее 145 человек, в том числе шестерых детей. Всего по делу о теракте проходят более 15 человек. Среди них есть уроженцы Таджикистана, которых следствие считает главными исполнителями теракта. После этого по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии: задержания, обыски и выдворение их из страны. Также российские политики вновь заговорили об ужесточении миграционного контроля и отмене безвизового режима со странами ЦА.