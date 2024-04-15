Дело кыргызстанского джазмена Викрама Рузахунова, подвергшегося пыткам во время январских событий 2022 года в Казахстане, передали Генпрокуратуре Казахстана. Об этом Рузахунов сообщил у себя в Instagram.

«Один из [задержанных полицейских] уже признал факт пыток и насилия, второй нанимает грязных блогеров и продажных журналистов для вброса очередной порции лжи и обмана, пытается использовать своих детей и мать, грозящую устроить акцию самосожжения. […] Генеральная прокуратура заверила нас, что доведет дело до логического конца, а задержание первых четверых преступников в погонах — только начало. Остальных также настигнет карма», — написал он.

По словам джазмена, увеличилось и количество потерпевших в деле о пытках.

«У людей постепенно просыпается сознание, и в рядах потерпевших теперь уже 22 человека — тех самых, которые вместе со мной были подвергнуты жестокости и унижению со стороны правоохранительных органов в то же время и в том же месте. Я теперь не один, как был тогда после случившегося в январе! Нас уже много!» — отметил он.

Викрам Рузахунов был задержан и избит сотрудниками правоохранительными органами Казахстана во время январских событий 2022 года. Тогда в эфире казахского гостелеканала «Хабар 24» показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200.

В Кыргызстане узнали в мужчине на видео известного джазмена Викрама Рузахунова и после общественного резонанса его вернули на родину. Спустя месяц музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, снятое на видео.

По факту пыток Рузахунова в Казахстане и Кыргызстане возбудили уголовные дела. Джазмен опознал более 10 полицейских, которые его избивали.



Читать по теме: Слово Викрама