«Это не круто». Правозащитник — о том, почему мигранты не переходят в «русский мир», и причем тут апартеид

После теракта в «Крокусе» представители власти в РФ, вслед за ультраправыми, заговорили о неготовности трудовых мигрантов интегрироваться в российское общество. Желание ассимилировать приезжих само по себе нормально. Но дело в том, что «русский мир» не является для мигрантов культурно-ценностным ориентиром, считает защитник их прав Александр Ким. Одной из причин он называет дискриминацию мигрантов в России, которая, по его мнению, уже близка к апартеиду Что это? Апартеид – официальная политика рассовой сегрегации (разделения), которая проводилась в ЮАР во второй половине XX века. . «Клооп» поговорил с ним об этом. – В одном из своих недавних комментариев вы сказали, что по отношению к мигрантам в России фактически сложился режим апартеида, который может оформиться юридически. Разве в России есть что-то похожее на ЮАР полувековой давности? – Если мы берём режим ЮАР, то там, помимо сегрегации, была специфическая эксплуатация труда африканского населения. Если помните, большая его часть была признана гражданами псевдогосударств — «бантустанов». Мужчин из бантустанов привозили и селили в спецлагеря без женщин и семей, где они работали в течение срока своего контракта. Это год-два обычно продолжалось. И это ровно то, что предлагают сейчас некоторые люди праворадикальных взглядов, включенные в политическую элиту страны. Такие как член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, пропагандист и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, депутат и замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Например, они продавливают идею трудовой миграции по схеме оргнабора, который в условиях СНГ может низвести работника до уровня крепостного. Суть его в том, что работодатель заранее оплачивает массовый найм работников, включая подготовку документов и их самих. При этом работники ему обходятся существенно дешевле рынка. Но работники понимают, что их зарплата ниже рыночной, и пользуются любой возможностью уйти. Запретить им это он не может, поэтому прибегает к ухищрениям, чтобы как можно быстрее «отбить вложения». Например, включает в трудовые договора заведомо незаконные пункты, типа «в случае расторжения контракта работник обязан покинуть территорию РФ немедленно». Выводит на работу до готовности всех документов, чтобы они чувствовали себя нарушителями. Вынуждает сильно перерабатывать. Не выплачивает полную зарплату, чтобы работнику было не на что уйти от него и снять жилье. Если схема трудовой миграции по оргнабору в России станет основной — мы увидим ровно то, что было в ЮАР времен апартеида по отношению к гражданам бантустанов. – Но все же «апартеид» ассоциируется со скамейками для черных и белых, районами для черных и белых, школами и так далее. В России есть такая сегрегация? – Я не могу привести конкретные примеры какой-то институциональной сегрегации в России прямо сейчас. Но провластные праворадикалы, например, возражают против некоторых видов деятельности мигрантов и представителей нацменьшинств, в частности, спорта. Я в этом усматриваю такую попытку сделать людей безоружными. И в то же время они выступают за то, чтобы было изменено правоприменение законодательства о самообороне. Причем у меня складывается впечатление, что речь идет не о самообороне вообще, а самообороне для представителей этнического большинства. Если в отношении одной этнической группы это усиление права на самооборону и ориентация на спорт и ЗОЖ, то в отношении другой ориентация на спорт воспринимается как подозрительная, как рассадник каких-то радикальных экстремистских, религиозных взглядов и тому подобного.

– Вы говорите о предложениях закрыть бойцовские клубы ММА, где тренируются в свободное время молодые люди из числа трудовых мигрантов? – Речь не только о файт-клубах, речь о спортивных клубах в целом. – А что, есть запрет на занятия спортом для представителей определенных национальностей? – Конечно же, это так не формулируется. Формулируется неприятие в принципе, как явления, таких клубов, где представители нацменьшинств с Кавказа и из Центральной Азии занимаются спортом. Каким конкретно спортом, я не знаю, но предполагаю, что там не только борьба и ММА. Но, как правило, когда речь идет о таких клубах, то там приплетают борьбу. Хотя, что в ней плохого? – Насколько я понимаю, околовластных спикеров беспокоит этническая и религиозная однородность постоянных посетителей этих клубов. – Но я не встречал никогда каких-то заявлений, что в этих клубах были бы не рады славянам. Я подозреваю, что такого нет. Просто москвичи и жители других крупных городов, где обычно располагаются эти клубы, не интересуются такими видами спорта. – Мне казалось, что не все так плохо. Я как-то видел ролик о парне из Кыргызстана, который занимается в таком клубе. И под ним было много позитивных комментариев от людей разных национальностей. – Речь идет не только о клубах ММА. Речь и о площадках игровых, где люди не борьбой занимаются, а, например, в футбол играют. Они не предлагают это запретить. Они высказывают неприятие того, что мигранты играют в футбол в свободное от работы время. Это преподносится как нечто, создающее опасность для местных жителей и ущемляющее их права. Якобы местные жители не могут сами заниматься спортом. На самом деле я, прожив в Москве с 2005 по 2022 годы, не припомню, чтобы местные жители были увлечены использованием подобного рода спортплощадок. Говорили, что якобы мигранты оттуда прогоняют местных, но я этого никогда не видел.

– Вы наверняка назовете признаком сегрегации и тот факт, что мигрантов силовики «шмонают» на улицах, выдергивая из толпы по этническому признаку? – Это я считаю одним из признаков фактического, но не формализованного апартеида. – Давайте подведем промежуточный итог. Предложения ограничить занятия спортом для мигрантов, проверки по этническому признаку — что еще вы относите к формам апартеида? – В 2021-м году стало известно, что МВД РФ готовит законопроект «Об условиях въезда и пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства». Сейчас они могут участвовать в некоторых видах выборов, в том числе избираться, хотя фактически эти права никогда не применялись из-за противодействия государства. Новый законопроект предусматривает полную ликвидацию избирательного права для иностранцев. Вводится ряд руководящих должностей, которые не смогут занимать иностранцы: например, главный бухгалтер предприятия. Рейды, которые проходят с конца весны 2023 года, и которые проводятся полицией при массовой поддержке и по инициативе праворадикальных сообществ, сейчас абсолютно незаконны. Новый законопроект делает их законными. – Вы полагаете, государство в России разделяет идеологию ультраправых по отношению к трудовым мигрантам? – Сейчас наблюдается высочайшая активность праворадикальных пабликов, на которые в принципе государство смотрит спокойно. Такое ощущение, что оно скорее разделяет высказываемые позиции, чего раньше не было. Это один самых главных признаков, который наталкивает меня на мысль, что готовится что-то очень нехорошее.



Ни в 2011 году, когда были волнения русских националистов на Манежной площади, ни в нулевых, когда шли военная кампания в Чечне, ничего подобного не было. Если это высказывалось официальными лицами, то в частном порядке. Помните, был такой [Константин] Полторанин — пресс-секретарь Федеральной миграционной службы (ФМС) при [бывшем директоре ФМС Константине] Ромодановском? Когда он призвал следить, чтобы «смешение кровей» в России «шло в правильном режиме», его сразу же убрали. А сейчас антимигрантское и антимусульманское накачивание в России идет не только за счет пабликов праворадикальных сообществ. Это говорят уже фактически чиновники. Отдельные высказывания о «проблеме с мигрантами» можно найти практически у любого публичного лица. Например, это губернатор Калужской области [Владислав] Шапша. После нескольких происшествий с участием мигрантов он вывел регион из Программы переселения соотечественников, потому что среди них мало славян, и запретил мигрантам работу в некоторых сферах. Или губернатор Калининградской области [Антон] Алиханов, который запрещает для мигрантов ряд профессий с 2021 года. В этом же контексте следует воспринимать инициативу Бастрыкина по лишению гражданства РФ тех из бывших мигрантов, которые отказываются участвовать во вторжении в Украину. При этом, депутаты, обозначающие себя как оппозиционные, в этом плане ничем не отличаются от провластных. Так, коммунистка Енгалычева эту инициативу активно поддержала. О ее позиции я знаю, поскольку я был секретарем Участковой избирательной комиссии (УИК) в округе, где выдвигалась Енгалычева, и поначалу воспринимал ее как реального оппозиционера. – К чему, как вы думаете, это может привести? – Возможно, сложится какая-то безоплатная система труда мигрантов. Это моя догадка, я не имею никаких доказательств. Она основана на моем предположении, что государство будет действовать рационально. То есть, дискриминируемое меньшинство будет использовано как трудовой ресурс, что незаконно. Но что-то может сложиться нерационально, и это будет хуже, чем такое использование труда. То есть может вылиться во что-то незапланированное и кровавое. Как было в Руанде в 1994 году, или в Турции во время геноцида армян, или в нацистской Германии. В этих странах в те времена была ровно такая же накачка. Образ армянина в Турции, тутси в Руанде, еврея в нацистской Германии был образом хитрого человека, который незаслуженно и за счет коренного населения получает какие-то богатства. Это ровно то, что сейчас говорится про мигрантов, которые якобы сейчас «эксплуатируют Россию и добродушный русский народ». – Задержанным за нарушения или преступления мигрантам не раз предлагали подписать контракт с российским Минобороны. И люди подписывали, ехали в Украину, гибли. Могут ли массовые проверки мигрантов после теракта в «Крокусе» совмещаться с такой вот формой ползучей мобилизации? – Технически это возможно, но сейчас мало информации, чтобы можно было это утверждать. В 2023 году осенью в Питере у людей отобрали телефоны и не давали пить, пока они не подпишут контракт. Родственники одного человека сумели вытащить его оттуда, но это единичный случай. Я думаю, что если бы среди пленных или убитых россиян на войне стало бы попадаться большое количество граждан стран Центральной Азии, мы бы об этом узнали от их родственников или от украинской стороны. – Пишут, что в Екатеринбурге мигрантам, приехавшим в ГИБДД менять права, начали раздавать повестки в военкомат. – Это касается всё-таки граждан России, которые в прошлом были мигрантами. Это уязвимая категория, и однозначно таким людям безопаснее было бы уехать. Но до сих пор формально возможно отказываться подписывать контракт. – С одной стороны, мы слышим антимигрантские заявления от людей вроде Кабанова и Хинштейна. С другой, Путин после теракта в «Крокусе» заявил, что мы развалим страну, если будем людей дискриминировать по национальному признаку. Вас это не обнадеживает? – На его слова я не обращал бы внимания. Путин говорит то, что от него хотят услышать. – А кто от Путина хочет такое услышать? Есть ли в России социальный запрос на интернационализм, если общество охвачено мигрантофобией? – В РФ сейчас специфические шизофренические настроения. Утверждения, явно противоречащие друг другу, звучат одновременно от одних и тех же лиц. Вот мне постоянно пишут: «Ты тварь узкоглазая, ты корейский нацист». На днях получил такое. Как это расценивать? Если человек кого-то называет нацистом, то, надо полагать, он считает «нацизм» чем-то плохим. Но тогда он сам не должен использовать нацистскую терминологию. Понимания этого нет. – Как в старом анекдоте: «Не люблю расизм и негров»… – Еще у [Владислава] Позднякова я такую шизофрению часто вижу. Это прокремлевский нацистский блогер, который получает сливы от спецслужб, бывший создатель [экстремистского движения] «Мужского государства». То же самое у Кабанова, который заступался про кыргызстанца, воевавшего с Украиной на стороне России. – Кто, с точки зрения такого расщепленного сознания, «хороший мигрант»? – Это неславянин, который пытается говорить по-русски, не придерживается радикального ислама, приехал в Россию и подписал контракт с Минобороны, а потом получил гражданство. Он добровольно и осознанно соглашается на отказ от прежней идентичности, на роль «младшего брата» при «старшем». Такой человек будет считаться русским по доверию. Освободит ли это его от дискриминации по национальному признаку, если это представитель видимого меньшинства? Нет, не освободит.