Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госинформагентству «Кабар» дал пояснения по теме внешнего долга Кыргызстана и ответил на вопрос, не возникнет ли у страны проблемы с выплатами.



Глава государства напомнил, что в 2020 году внешний долг республики составлял около $5 млрд, накопленных за 30 лет.

«Если не считать недавних проектов Датка-Кемин, [дороги] Север-Юг и модернизации ТЭЦ, значительных работ не проводилось», — пояснил он, отметив, что эти три объекта были нужны стране «как воздух и вода».

Однако, по словам президента, эти объекты «не оправдают себя даже за 40 лет, потому что их стоимость увеличили в 2-3 раза».

«Если сравнить цены, то окажется, что аналогичные строительства и работы проводятся в европейских странах в 2-3 раза дешевле, чем у нас. Даже студент пятого курса профильной специальности сможет подсчитать, сколько денег необходимо на строительство ТЭЦ. Дорога Север-Юг, проект Датка-Кемин – тоже завышены в цене. В этом нет вины китайской стороны, которая выдала кредит, а виноваты наши власти и чиновники. Деньги были украдены», — заявил Жапаров.



При этом президент заверил, что до 2035 года Кыргызстан погасит свои внешние долги в размере $5 млрд, потому что «экономика улучшилась».

«Пока в стране мир и стабильность, мы без труда выплатим. Запомните, предыдущие долги мы будем выплачивать за счет народа — из общереспубликанского бюджета. Потому что до этого не было ни одного самоокупаемого проекта. Все полученные деньги утекли, как вода в песок», — сказал он.

Сейчас, по словам Жапарова, «каждый взятый доллар направляется на конкретные самоокупаемые проекты». В качестве примера он привел строительство ГЭС «Камбар–Ата–1», стоимостью $5-6 млрд, который, по его данным, «окупится через 13-15 лет с момента завершения и ввода в эксплуатацию».

«Поэтому, даже если наш внешний долг дойдет до $10-15 млрд, можно ни о чем не беспокоиться. Самое главное, что к 2035 году мы полностью погасим ранее взятые долги. В будущем, сколько бы мы не брали в долг, каждый проект окупит себя. Не будет нагрузки на республиканский бюджет и карманы людей», — заявил президент.

По данным Минфина, госдолг Кыргызстана на 31 октября 2023 года превысил $6 млрд. Из этих средств внутренний долг составил $1,5 млрд, а внешний долг — $4,4 млрд. Пик выплат выплат госдолга придется на 2025-2026 годы.