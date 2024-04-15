В Нарыне повесился учитель английского языка, которого обвиняли в домогательствах к девочкам. Об этом сообщает пресс-служба Нарынского УВД.

В милиции утверждают, что расследование дела продолжается.

Ранее несколько школьниц анонимно рассказали, что на частных языковых курсах Ray в Нарыне 60-летний преподаватель английского домогался до них. По их словам, домогательства продолжались на протяжении многих лет. Девочки рассказали, что и они, и их родители обращались в милицию, но те не предприняли никаких мер. По их словам, учитель мог позволить себе во время урока похабные шутки в адрес школьниц и трогать их в интимных местах.

Сотрудники Ray подтвердили «Клоопу» факты домогательств со стороны их преподавателя. По их словам, они долгое время не увольняли его, потому что «были под его манипуляцией».