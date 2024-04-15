В Нарыне повесился учитель английского языка, которого обвиняли в домогательствах к девочкам. Об этом сообщает пресс-служба Нарынского УВД. 

В милиции утверждают, что расследование дела продолжается. 

Ранее несколько школьниц анонимно рассказали, что на частных языковых курсах Ray в Нарыне 60-летний преподаватель английского домогался до них. По их словам, домогательства продолжались на протяжении многих лет. Девочки рассказали, что и они, и их родители обращались в милицию, но те не предприняли никаких мер. По их словам, учитель мог позволить себе во время урока похабные шутки в адрес школьниц и трогать их в интимных местах. 

Сотрудники Ray подтвердили «Клоопу» факты домогательств со стороны их преподавателя. По их словам, они долгое время не увольняли его, потому что «были под его манипуляцией».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА