Издания Kaktus.mеdia и 24.kg 16 апреля сообщили, что Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры разослала письма интернет провайдерам с просьбой ограничить доступ к TikTok на территории Кыргызстана.

Несколько провайдеров подтвердили журналистам Kaktus.mеdia факт получения письма, подписанное председателем Службы регулирования и надзора отрасли связи Алтынбеком Токторбаевым.

Как пишет 24.kg, в своем письме Служба ссылается на обращение ГКНБ, которое обратилось с соответствующей просьбой в Минцифры. В Госкомитете указали, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Чиновники ссылаются на Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию», в который внесли изменения в августе 2023 года. По этому закону в КР запрещено распространять в СМИ, в интернете и по телевизору информацию, побуждающую детей к самоубийству, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую «нетрадиционные сексуальные отношения», оправдывающую противоправное поведение, содержащую нецензурную брань и другое.

«В целях недопущения причинения вреда здоровью детей, их интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в соответствии с пунктом 8 правил проведения радиочастотных назначений, утвержденных постановлением правительства КР от 22 сентября 2023 года № 501, и на основании статьи 21-1 Закона “О связи” ГКНБ просит ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории Кыргызской Республики и предоставить письменный ответ до 18 апреля 2024-го», — говорится в письме.

В ГКНБ или Минцифры пока не комментировали информацию о блокировке TikTok в Кыргызстане.

Это не первая попытка со стороны госведомств заблокировать TikTok в Кыргызстане. В августе 2023 года в Минкультуры сообщили, что приняли решение о прекращении деятельности в распространении TikTok на территории КР. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение после обращения от 18 НПО относительно вредного воздействия TikTok, якобы негативно влияющего на психическое развитие и здоровье детей.

Однако позже выяснилось, что не все организации подписывали обращение. Некоторые подтвердили, что подписывали обращение, но сообщили, что не видели сам текст письма и не согласны с требование о полной блокировке TikTok.

Тогда Минкультуры направило решение о блокировке в Минцифры. Однако у ведомства возникли технические сложности при блокировке TikTok. Также в Кыргызстан приезжал представитель TikTok, с которыми чиновники из Минкультуры вели переговоры и поставили перед компанией условия о введении возрастных ограничений и приведении правил платформы в соответствие с законодательством Кыргызстана.

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