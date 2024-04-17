В ночь с 13 на 14 апреля сотрудники службы по борьбе с наркотиками, МВД и спецназа провели обыски в двух бишкекских заведениях. По словам очевидцев, силовики пинали посетителей ногами, били прикладами от автоматов, заламывали руки и вели «нравственные беседы» о том, как нужно вести себя мужчинам и женщинам — как им одеваться и какую музыку слушать. У правоохранителей была наводка не только на наркотики, но и на «молодежь, приверженную западным традициям».

Дисклеймер: «Клооп» не пропагандирует наркопотребление и никому не советует употреблять запрещенные наркотические средства.

По словам очевидцев, с которыми удалось поговорить «Клоопу», группы СБНОН (служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков), следователей МВД, спецназовцев и кинологов с собаками ворвались одновременно в два бишкекских заведения — клуб и бар — примерно в 00:30. В каждом было примерно по 20 силовиков.

«Было впечатление, что на нас напали террористы. Грубо повалили пол. Я получил удар берцем в голень. До сих пор болит. Потом еще удар по ребрам. Остальных тоже повалили. Потом этот же сотрудник ударил меня ладонью по голове сверху. И завернул мои руки почти до упора за спину. У всех забрали телефоны, сложили их в одну кучу», — рассказывает Дмитрий Каланаков, диджей из Алматы, приехавший выступить в Бишкеке.

По его словам, силовики были очень грубы и могли пнуть или ударить «ни за что», хотя никто даже и не думал сопротивляться. После нескольких часов обыска Дмитрия и его жену, также как и десяток других посетителей и сотрудников клуба, хотели забрать сдавать анализы в наркологию.

«Я им пытался объяснить, что мы из Алматы и к этому клубу отношения не имеем, но у сотрудников было четкое убеждение, что диджеи — это равно наркотики. Понять их логику сложно. Но получилось так, что, благодаря истерике жены, нас в итоге отпустили. […] Особенно обращали внимание на внешний вид — тех, кто «нестандартно выглядел»: татуировки, пирсинг, длинные волосы, не отпускали», — говорит Дмитрий.

Тимур (здесь и далее имена собеседников изменены), администратор одного из заведений, где проходил обыск (его сотрудники попросили не публиковать его название), рассказал, что ему «особенно предъявляли за длинные волосы».

«Меня кошмарили жестко, пытались на меня замахиваться, но я не боялся особо. Я просто руки перед лицом выставлял, защищаясь. [… ] Человек 50 было в клубе, включая персонал. 20 из них забрали в наркологию. Потом был допрос в милиции, и мне говорили: «Я тебе не угрожаю, но могу тебя закрыть» и тому подобное», — рассказывает он.

«Вы что, секта? Что за шайтанское место?»

Второй мишенью наркоборцов в эту ночь стал «Айлан бар». Согласно постановлению суда об обыске, которое есть в распоряжении редакции «Клоопа», силовикам поступила оперативная информация о том, что в баре, помимо якобы употребления мефедрона, была «молодежь, приверженная западным традициям».

«На территории Первомайского района распространяют и употребляют наркотики, и многие посетили ведут себя неадекватно, несут аморальный вред обществу и молодежи […] При этом вышеуказанное заведение посещает молодежь, приверженная западным традициям (употребление наркотиков, секс без обязательств и т.д.)», — говорится в документе.

Посетители и сотрудники «Айлан бара» также утверждают, что силовики были грубы, чрезмерно агрессивны, проявляли насилие и пытались вести с ними «нравственные беседы».

«Проводили нам объяснительную работу: типа, вот чем вы тут занимаетесь, что это за шайтанское место. Начали про ценности традиционные втирать, что надо жениться, и прочую муть говорить», — говорит сотрудник бара.

По словам посетителя бара Алексея, во время обыска его ударили прикладом автомата по плечу, пнули по ребрам, несмотря на то, что он не оказывал никакого сопротивления.

Девушки, оказавшиеся в ту ночь в баре, рассказали, что силовики почти не применяли к ним физическую силу, но все же периодически повышали голос и пытались приставать.

«В какой-то момент я сидела, закинув ногу на ногу — как обычно, ничего неприличного, и тут один из [силовиков] начал на меня орать, что как я могу так сидеть перед мужчинами, “ты же девочка”. Это повторялось дважды. […] Один из спецназовцев и сотрудник СБНОН приставали к девушкам с разговорами, пытались познакомиться, постоянно спрашивали про инстаграм, один из них в наркологии не отходил от одной девушки», – говорит Акылай, сотрудница бара.

По словам посетительницы «Айлана», один из следователей вел себя «непристойно, кидался словами «красавицы» и приглашал сесть с ним отдельно, чтобы пообщаться».

«На мой ответ, что я не буду отдельно [в комнате за стеной] общаться с ним без свидетелей, следователь начал грубить и злиться. Может это и нормальная практика в такой ситуации, но, полагаю, они, как представители закона, должны были вести себя более сдержанно и холодно. […] Пока ехали в маршрутке до наркологии, я села рядом со своим товарищем, но один из оперов грубо заставил его встать, сам сел на его место и кинул фразу: “Психологтун жанында отурайынчы” (“Присяду-ка я возле психолога”) и всю дорогу общался со мной, как будто мы сидим на свидании», — говорит девушка.

Диджейка, у которой в ту ночь должен был быть сет в «Айлане», утверждает, что силовики часто переходили на личности и оскорбляли задержанных за посещение «такого» заведения.

«Они многое про сам бар говорили: что мы секта, и почему мы в нормальные кабаки не ходим. Что эта за западная музыка, во что мы одеты, постоянно переходили на личности. Мы с девочками пытались объяснить, что тут безопаснее, чем в других местах, и что тут хотя бы не домогаются. Было очень обидно», — рассказала она «Клоопу».

В итоге несколько десятков посетителей двух баров отвезли в наркологию для сдачи теста на наркотики и отпустили только ближе к утру.

Согласно пресс-релизу СБНОН, в клубе нашли мефедрон и задержали якобы его распространителя, а в «Айлан баре» нашли и изъяли «сильнодействующие лекарственные средства», устройство для измельчения наркотиков (гриндер) и пустую бутылку из-под воды, которую СБНОН назвала «бульбулятором». В разговоре с «Клоопом» один из гостей «Айлан бара» рассказал, что изъятое «лекарственное средство» принадлежало ему, и было ему выписано врачами от болей в ноге после операции. Силовики отказались вернуть ему таблетки даже после всех разъяснений.

Ранее в феврале 2024 года наркообыски прошли в бишкекских клубах «Хилс», «Молекула», «Кипиш» и «Хайв бар». По сообщениям очевидцев, представители правоохранительных органов были также грубы и агрессивны.

Законно ли это все? И да, и нет

Юристка Фатима Якупбаева утверждает, что это был рейдовый запланированный обыск со стороны правоохранительных органов — вполне законный. Если вы окажетесь в каком-либо заведении, в котором проводится подобное мероприятие, это досадное совпадение.

Но, по словам юристки, правоохранители не должны были быть настолько жестокими, если люди не сопротивлялись. Эти действия силовиков можно расценить, как несоразмерное применение силы и превышение власти.

Куда я могу пожаловать, если меня избили во время обыска?

Можно обратиться в милицию, ссылаясь на статью 132 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление». Для определения вреда здоровью важно собрать все доказательства: медицинское освидетельствование, видео и фото.

Милиционеры хотят принудительно проверить меня на содержание наркотиков в крови. Имеют ли они на это право?

Заставить вас пройти проверку милиционеры не могут — вы имеете право отказаться. Если сотрудники милиции настаивают или угрожают, сразу же вызывайте адвоката.

Не соглашайтесь проходить проверку на содержание наркотиков в крови через разные технические устройства. По закону, эта процедура проводится на основании протокола о направлении на медицинское освидетельствование, составленного сотрудником милиции с указанием причин, почему необходимо провести медицинское освидетельствование.

Обязательное исследование крови на наличие в ней наркотиков проводится в следующих случаях:

при наличии медицинских показаний (например, тяжелые травмы, отравления,бессознательное состояние и т.п.);

в конфликтных и спорных случаях (когда подэкспертный не согласен с выставленным заключением);

при совершении ДТП в отношении участников ДТП со смертельным исходом или значительным материальным ущербом;

при подозрении на неалкогольную (наркотическую, токсическую) интоксикацию;

при повторном медицинском освидетельствовании не позднее двух часов после первичного медицинского освидетельствования;

по письменному требованию освидетельствуемого лица;

при обследовании военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов в случае обращения в лечебные учреждения (независимо от форм собственности) свыше одних суток, но не позднее 48 часов с момента получения травмы, ранения, увечья, отравления.

В случае полного отказа в протоколе освидетельствования указывается, что вы отказались от проверки. Этот отказ сотрудники могут оформить как признание в том, что вы употребляли наркотики, но потом вы можете обжаловать это с адвокатом — в этом случае многое будет зависеть уже от его работы.

Если ваш тест даст положительный результат, сотрудники милиции могут поставить вас на учет. Из-за этого в будущем вы не сможете получить водительское удостоверение или, к примеру, разрешение на приобретение оружия. Кроме того, могут возникнуть трудности при устройстве на работу.

Я провел всю ночь в отделении милиции просто так. Кому пожаловаться?

Вы можете написать жалобу в прокуратуру на сотрудников милиции, которые безосновательно удерживали вас в отделении. Чтобы избежать нежелательных последствий и самоуправства милиционеров, лучше всего вызывать адвоката в самом начале задержания, когда вас планируют доставить в отделение милиции.