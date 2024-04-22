Госкомитет нацбезопасности подал апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на решение Административного суда Бишкека о признании недействительным решений Минкультуры об удалении материала с сайта «Клоопа» и о блокировке сайта издания.

В своей жалобе спецслужба указала, что действия «Клоопа» «нарушают конституционные права госоргана». Также отмечается, что Админсуд «не принял во внимание, что владельцу сайта предоставлялась возможность удалить информацию, возможность решить вопрос мирным путем». Однако «эти предложения были проигнорированы», говорят в Госкомитете.

«Решение Министерства о приостановлении работы сайта принято в соответствии с Законом “О защите от недостоверной (ложной) информации”, для оперативного реагирования уполномоченного госоргана в сфере информации на поступившее заявление, предметом которого является публикация, распространяющая в интернете, не соответствующая действительности, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию другого лица. На основании вышеизложенного […] ГКНБ просит отменить решение Административного суда от 18 марта 2024 года полностью», — говорится в жалобе.

Заседание в горсуде по этому делу пока не назначено.

Сайт «Клоопа» на русском языке заблокирован с 12 сентября 2023 года, а на кыргызском — с начала ноября прошлого года. Поводом для блокировки сайтов стал материал с заголовком «Политик Равшан Джеенбеков заявил, что его пытают в СИЗО-1». На него с жалобой в Минкультуры обратился ГКНБ. В спецслужбе посчитали, что материал «не соответствует действительности и порочит репутацию ГКНБ». При этом в новости о Джеенбекове была указана позиция Службы исполнения наказаний с отрицанием его заявления о пытках.