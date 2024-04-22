22 апреля в Первомайском райсуде Бишкека рассматривалось продление меры пресечения бывшему замглаве Таможни Райымбеку Матраимова.

Как сообщили в пресс-службе суда, судья удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГКНБ и продлил Матраимову срок содержания под стражей, оставив его в СИЗО до 26 июня.

26 марта спецслужбы задержали Райымбека Матраимова и его трех братьев. Экс-таможенника доставили в Бишкек из Азербайджана. Его арестовали по делу о незаконном лишении свободы и легализации преступных доходов. В ГКНБ заявляют, что Матраимов «имел близкую связь» с покойным кримавторитетом Камчы Кольбаевым.