Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) досрочно прекратили полномочия депутата Жогорку Кенеша Эмилбека Джусупова. Такое решение они приняли на заседании 22 апреля.

Основанием стало заявление Джусупова о досрочном сложении полномочий. Причины пока неизвестны, Джусупов пока не делал никаких заявлений.

Новым депутатом вместо Джусупова стал Советбек Рустамбек уулу, который является вице-президентом Национальной федерации борьбы на поясах «Алыш». Члены ЦИК зарегистрировали его в качестве депутата и выдали удостоверение.

Эмилбек Джусупов был избран депутатом от партии «Ишеним» в 2021 году.

Также Джусупов является сооснователем строй компании «Эмаком». Ранее десятки дольщиков этой стройкомпании жаловались на то, что они не могут получить свои обещанные квартиры. В ноябре 2023 года задержали главу «Эмаком» Мелиса Джусупова, брата депутата Эмилбека Джусупова, по делу о мошенничестве. Сам депутат заявлял, что не имеет в настоящее время отношения к фирме.