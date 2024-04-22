ГКНБ задержал главу стройкомпании KG Group Имамидина Ташова в селе Каинды Чуйской области. Об этом в спецслужбе сообщили 22 апреля.

Как рассказали в Госкомитете, он «разыскивался за покушение к насильственному захвату власти».

«Бизнесмена задержали после незаконного пересечения госграницы КР и РК, на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где он планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти», — заявили в Госкомитете.

Имамидин Ташов находился в розыске со стороны ГКНБ с января 2024 года. На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн сомов ч которые он выплатил по делу о незаконном строительстве. Также он утверждал, что задержанные предприниматели выплачивают гораздо больше денег, чем сообщают госорганы.

В ответ на заседании парламента 10 января глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что слова Ташова ложь и сообщил, что бизнесмен объявлен в розыск за «попытку государственного переворота» в Кыргызстане.

Затем ГКНБ распространил видео, на котором Ташов и Куренов якобы обсуждали свои планы. Ташиев признался, что спецслужба записывала эти разговоры по решению суда.

В отношении Ташова и Куренова были возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственный захват власти» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» Уголовного кодекса. Оба были объявлены в розыск.