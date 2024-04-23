Президент Садыр Жапаров 22 апреля объявил о начале строительства «крупнейшего в Центральной Азии» стадиона, который начали строить селе Орок под Бишкеком. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в строительстве участвуют специалисты из Турции, Англии и Кыргызстана.

«Даст Бог, через два года проведем церемонию его открытия», – надеется Жапаров.

Глава государства напомнил, что стадион будет вместимостью в 45 тысяч человек, что сделает его самым большим стадионом в Центральной Азии, а его форма будет похожа на юрту.

В заключение президент повторил, что власти «полностью решили вопрос финансирования» строительства стадиона, и «если не произойдёт никаких чрезвычайных происшествий, то через два года он начнет служить народу».