Спецслужба задержала бизнесмена 22 апреля в селе Каинды Чуйской области. Ташова подозревают в насильственном захвате власти.

Ранее ГКНБ объявила Ташова в международный розыск по делу о призывах к насильственному захвату власти и злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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