Основанием стало заявление Коргонбай уулу о досрочном сложении полномочий. Причины пока неизвестны, Коргонбай уулу пока не делал никаких заявлений.

Жусупбек Коргонбай уулу был избран депутатом Жогорку Кенеша по Ноокатскому одномандатному округу. Через некоторое время ЦИК должен объявить о выборах в этом округе.

В последний раз Коргонбай уулу был замешан в конфликте с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. На одном из заседаний парламента он обвинил Бейшеналиева в связях с ОПГ, незаконном обогащении и мошенничестве. В парламенте также была создана комиссия по изучению работы Минздрава. До этого глава Минздрава подал в суд на Коргонбай уулу иск о защите чести и достоинства.

Также «Клооп» выпускал расследование о том, что Коргонбай уулу купил захваченный угольный карьер «Уу-Таш» в Ошской области. Сам Коргонбай уулу настаивал на том, что в сделке принимал участие в качестве посредника.