В спецслужбе 23 апреля рассказали, что в марте проверили законность функционирования «МегаКомпани» и законность получения земельного участка. В итоге они установили, что терминал построен на территории водоохраняемой зоны на берегу реки «Талдык» без разрешительных документов. Также они узнали, что арендатор не занялся озеленением и благоустройством полученной территории.

В итоге земельные участки общей площадью 7,49 га, оценочная стоимость которых составляет более 520 млн сомов, передали госпредприятию «Таможенная инфраструктура». Также в Госкомитете сообщили, что сейчас идет процесс передачи имущества самого терминала, которое, по предварительной оценке, составляет еще 54 млн сомов.

«Следует отметить, что во время пользования данным участком “МегаКомпани” в бюджет поступала незначительная сумма и только в виде налоговых отчислений. После передачи участка государству с 3 марта 2024 года по настоящее время в прибыль предприятия уже поступило 22 млн 188 тысяч сомов», — заявили в ГКНБ.

Ранее журналисты T-Media и «Клооп» выяснили, что частная компания обещала построить центр отдыха и взяла предназначенные для пастбищ земли в аренду на три года. Однако вместо обещанного построила там таможенный терминал и захватила близлежащие участки.

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