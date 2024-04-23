Министерство культуры и информации Казахстана рассматривает блокировку TikTok в стране. Об этом со ссылкой на главу ведомства пишет казахстанское издание Vlast.kz. По информации издания, министр сказала об этом в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Балаевой, решение о блокировке соцсетей будет зависеть от того, «насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать».

«На мой взгляд, я как министр говорю, нужно рассматривать. Потому что, видите, мы вовлечены в это все. Дети смотрят, и вы видите, какие матерные слова. Фактически люди, чуть ли не гадалки там гадают», – сказала министр.

Балаева также считает, что решение о блокировке должно рассматриваться «комплексно».

«Не все меры популярны, не все меры могут нравиться, но, тем не менее, наша задача — это сохранение стабильности, единства», – отметила она, добавив, что когда соседние государства принимают такие меры, «мы также изучаем».

TikTok в Кыргызстане заблокирован уже несколько дней. 17 апреля стало известно, что Служба связи при Минцифры направила операторам связи письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к социальной сети. Такое решение было принято на основании письма от ГКНБ.

Госкомитет посчитал, что TikTok нужно заблокировать из-за несоблюдения со стороны соцсети закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

Уже 18 апреля некоторые интернет-провайдеры выполнили поручение и заблокировали доступ к TikTok.