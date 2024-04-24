В нем говорится, что «власти КР активизировали кампанию по подавлению всех проявлений общественной критики и мирного инакомыслия». В качестве примеров они привели законопроект о СМИ, закон о фейках и ликвидацию одного из юрлиц «Клооп Медиа», а также запрет на митинги.

Также правозащитники напомнили, что в Кыргызстане журналисты и активисты, критикующие действия властей, столкнулись с произвольными задержаниями, необоснованным преследованием и несправедливыми судебными процессами. Некоторые из задержанных, как отметили в организации, содержались в условиях, равнозначных применению пыток или других видов жестокого обращения.

«Законодательные инициативы, имеющие цель утвердить культурные традиции и регулировать деятельность НКО, неоправданно ограничивали права на свободу выражения мнений и объединений и угрожали задушить ранее активное гражданское общество», — говорят в Amnesty International.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете за 2022 год писала, что в Кыргызстане «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

Власти же заявляют, что давления на свободу слова в Кыргызстане нет и в стране есть все условия для независимых медиа.

сти