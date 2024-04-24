По его словам, эти сайты придают «политический окрас» этой ситуации, заявляя, что причиной сдачи мандата Коргонбаем уулу может быть то, что президент решил заступится за министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

«Конфликты между членами правительства и депутатами были и до этого, и будут после. Это нормальное явление. Поэтому не нужно связывать добровольную сдачу мандата парламентарием с вышеуказанными причинами», — заявил Орунбеков.

22 апреля стало известно, что депутат Жусупбек Коргонбай уулу оещид сдать свой мандат и написал заявление о добровольном сложении полномочий. На следующий день члены ЦИК одобрили его заявление. Сам Коргонбай уулу все еще не делал никаких заявлений и не объяснил причин сдачи мандата.

В последний раз Коргонбай уулу был замешан в конфликте с министром здравоохранения. На одном из заседаний парламента он обвинил Бейшеналиева в связях с ОПГ, незаконном обогащении и мошенничестве. В парламенте по инициативе Коргонбай уулу даже была создана комиссия по изучению работы Минздрава. До этого Бейшеналиев подал в суд иск на Коргонбай уулу о защите чести и достоинства.