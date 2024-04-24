«Нелегальная» майнинговая ферма, из-за которой чекисты отняли у собственников завод «Кристалл» в Таш-Комуре, была вполне легальной, выяснил «Клооп». Похоже, перед нами банальный передел собственности с участием силовиков. Впрочем, они этого почти не скрывают.

12 марта ГКНБ сообщил об обнаружении крупной майнинговой фермы в Таш-Комуре. Располагалась она на территории заброшенного советского завода полупроводников «Кристалл». Заводом, говорят чекисты, незаконно владели хозяева фермы — компания «Компьютер Павер Центр». В ГКНБ утверждают, что эта ферма должна была получать электричество от «Аю Холдинга» и финансировать банду покойного вора в законе Камчы Кольбаева, а управлял ею названный сын авторитета. Поэтому силовики передали «Кристалл» государству, простодушно добавив, что производство полупроводников нынче в моде (видимо, у россиян — Ред.) и что к заводу приглядываются другие инвесторы.



Один из учредителей «Компьютер Павер Центра» действительно связан с Кольбаевым, а другой — с «Аю Холдингом». Но, как сообщили «Клоопу» несколько источников, ферма с момента своей постройки стояла отключенной, оборудования на ней не было.

Кроме того, основными собственниками майнинговой фермы и завода «Кристалл» были не люди Кольбаева, а японская корпорация Muroosystems. Ферму она построила в 2020 году с ведома правительства Кыргызстана, и вела официальные переговоры с министром энергетики и с главой правительства КР о расширении бизнеса и о строительстве ГЭС. Но зимой 2024 года «Кристалл» у нее отобрали.

Кто на самом деле владел «Кристаллом»

У компании «Компьютер Павер Центр» три учредителя. Это ОсОО «Централ Азия Консалт», руководитель «Аэродромдорстроя» Кубанычбек Саалиев и гонконгская The Computing Limited.

Саалиев связан с опальным бизнесменом и политиком, основателем «Аю Холдинга» Шаршенбеком Абдыкеримовым. В «Аю-Холдинг» входит компания «Нур Ал Энерго», которая, по данным ГКНБ, должна была питать электричеством майнинговую ферму в Таш-Комуре.

«Централ Азия Консалт» принадлежит директору «Компьютер Павер Центра» Курманбеку Темирбаеву. С 2005 по 2010 годы он был управляющим делами президента Курманбека Бакиева. По данным СМИ, его сын Арстанбек Темирбаев приходится названным сыном авторитету Камчы Кольбаеву и руководил финансами «Компьютер Павер Центра». В октябре 2023 года, когда ГКНБ расстрелял Кольбаева, Темирбаев-младший был задержан за отмывание преступных доходов.

Арстанбек Темирбаев дружил с Максимом Бакиевым. При Бакиеве он и нынешний министр энергетики Таалайбек Ибраев занимали высокие должности и были связаны с создателем коррупционных схем в энергетике Алексеем Ширшовым. С ним же в Кыргызстане связывают и схемы майнинга. В общем, связи не очень приятные и особого сочувствия не вызывают.

Но большая часть «Компьютер Павер Центра» — 51% — принадлежит гонконгской The Computing Limited. Это дочка японской международной корпорации Muroosystems. Ее подразделения занимаются майнингом криптовалют в Центральной Азии.

Как сообщает на своем сайте The Computing Limited, майнинговую ферму в Таш-Комуре она построила в 2020 году на двух гектарах земли (позже директор «Копьютер Павер Центра» говорил «Клоопу» о четырех гектарах). Компания несколько раз подчеркивает, что ферма может работать 24 часа в сутки без перерыва целый год, и имеет мощность 60 мегаватт. Это вдвое больше мощности другой майнинговой компании — «Соларкоин», которая, как выяснил в прошлом году «Клооп», связана с высокопоставленными чиновниками кыргызских энергокомпаний и до последнего времени считалась крупнейшей в стране.

Но о японских хозяевах «Кристалла» ГКНБ в своем пресс-релизе почему-то не упоминает. Наверное, стесняется. Ведь японцы инвестировали в завод и не скрывали, что делают это для открытия майнинговой фермы.

Почему власти знали о майнинговой ферме

По данным самих японцев, ферму в 2020 году они запустили «за счет ремонта простаивающего завода полупроводников и подстанции ГЭС рядом с ним». Отремонтировать подстанцию без согласования со структурами Минэнерго иностранные бизнесмены не могли. Кроме того, им нужно было ввозить оборудование через таможню, нанимать рабочих на строительство.



О майнинговой ферме на «Кристалле» знали и представители ГКНБ в Таш-Комуре. Два гектара ангаров с ярко-белыми крышами находятся на краю заводской территории, со стороны железной дороги и автотрассы в Джалал-Абад.

В Минэнерго и в Кабмине прекрасно знали, чем занимаются японцы. В 2021 году The Computing Limited заключала контракт с правительством Кыргызстана, и Кабмин публиковал фото встречи с представителями компании.

В ноябре 2022 года в Японии министр энергетики Таалайбек Ибраев встречался с представителями Muroosystems Corporation. Среди них были руководители майнинговой компании The Computing Limited Нобуаки Ниномия и Таданобу Бан (Жонгсинг Пан).

По информации Кабмина Кыргызстана, они договорились, что японская компания приедет в Кыргызстан «для изучения гидроэнергетического потенциала страны».



В декабре 2022 года министр энергетики Ибраев заключил соглашение с Muroosystems Corporation по содействию в строительстве гидроэлектростанции в Джалал-Абадской области.

Ибраев, кстати, отправился тогда в Японию не один. На частном бизнес-джете вместе с ним летел глава Кабмина Акылбек Жапаров, министр экономики и другие чиновники.

Перед полетом Ибраева в Японию сотрудники Минэнерго наверняка изучали профиль потенциальных инвесторов. Если заглянуть на сайт Muroosystems Corporation, то легко можно увидеть карту ее связей с дочерними компаниями, среди которых есть и «Компьютер Павер Центр», созданный для обслуживания майнинговой фермы в Таш-Комуре.

Если в Минэнерго это сделать забыли, то им мог об этом напомнить куратор информполитики из администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков. Он тоже участвовал в переговорах с японцами.

Уже через месяц после встречи Ибраева с японскими инвесторами, глава Кабмина Акылбек Жапаров обсуждал с ними «сотрудничество в сфере энергетики».

Хорошо, но это все общие слова, скажете вы. Где упоминания о майнинговой ферме?

Они тоже есть. В феврале 2023 года Economist и «Кактус» сообщали о встрече директора Нацагентства по инвестициям КР Умбриэля Темиралиева с представителями японской компании Muroo Systems Corporation. СМИ цитируют заявление ее гендиректора Жонсинг Пана, что японская корпорация «зарегистрировала в Кыргызстане ОсОО Computer Power Center и холдинговую компанию Muroo Systems Engineering», а также «вложила инвестиции в завод “Кристалл” для создания дата-центра».



На этой встрече обсуждалось предложение японцев построить Каракульскую ГЭС. Нацагентство по инвестициям отзывалось об инвесторах с уважением, обещало помочь с гарантиями по кредиту в японском банке и с заключением договора о государственно-частном партнерстве.

Работала ли ферма?

Данные об этом противоречивы. Японцы на своих сайтах пишут, что работала, а собеседники «Клоопа» в Кыргызстане, включая высокопоставленных чиновников, в один голос говорят, что нет.

На сайте The Computing Limited сообщается, что ферма в Таш-Комуре действовала. Материнская компания Muroosystems тоже утверждает: «Центр обработки данных в Кыргызской Республике начал работу в 2020 году».

В мае 2022 года The Computing Limited заявляла, что на то время в Центральной Азии у нее действуют 25 тысяч майнинговых машин. При этом 20 тысяч из них, по данным компании, работали на ее кыргызстанской ферме мощностью 60 мегаватт. Сколько машин функционировало на ее другой, казахстанской, ферме, неизвестно. Но по мощности она уступала кыргызстанской в шесть раз.

Тогда же The Computing Limited сообщала о заключеном контракте с китайским производителем оборудования Bitmain на увеличение количества машин для майнинга на своих фермах Центральной Азии. И о том, что к лету 2022 года они увеличат их число на 3,6 тысяч единиц.

23 октября 2023 года компания сообщила, что на двух своих фермах в Центральной Азии она управляет уже 35 тысячами машин для майнинга, а к июню 2024 года планирует увеличить их количество еще на 10,5 тысяч. Получается, японцы нарастили мощность майнинга уже в период правления Жапарова и Ташиева.

В 2023 году топ-менеджер The Computing Limited Нобуаки Ниномия выступил на японском финтех-форуме FIN/SUM. «Центр обработки данных в Кыргызской Республике начал работу в 2020 году, — сообщил он. — Центр обработки данных на основе гидроэнергетики и блокчейна был реализован за счет ремонта простаивающего завода полупроводников и подстанции ГЭС рядом с ним».

На реке Нарын в районе «Кристалла» расположен целый каскад государственных ГЭС, начиная с Токтогульской и заканчивая Шамалды-Сайской. Причем последняя, мощностью 240 мегаватт, находится буквально в километре от «Кристалла» и майнинговой фермы.

Провести от ГЭС питание к ферме несложно. Но директор «Компьютер Павер Центр» Максат Оконбаев еще в 2022 году говорил журналистам, что ферма не работает.

Весной 2024 года он подтвердил это и в разговоре с «Клоопом». По его словам, власти в Таш-Комуре о ферме знали. В 2022 году кто-то пожаловался, что 60-мегаваттная подстанция завода «гудит», сотрудники ГКНБ нагрянули с проверкой. Но убедились, что ферма не работала. Там даже не было оборудования для майнинга, говорит Оконбаев. Правда, оговаривается, что доступа к ферме у него не было: ее строили ОсОО «Тери» и японские специалисты. У компании «Тери» тот же руководитель, что и у бишкекской компании «Муроосистемс Инжиринг».



Замглавы Минэнерго Талайбек Байгазиев также заверил «Клооп», что ферма не была подключена к энергосети. «Эта ферма была построена в 2019-2020 годах. Кто ее построил, местные энергетики не знают. Майнинг построили, но не включили. Линия с нашей стороны стоит отключенная. К сетям не подключена. Проект этот до конца не был доведен. Что касается отношений с японской компанией, готовится реализация проектов, о чем я не могу пока сказать, потому что я не в курсе», — сказал он.

«Клооп» проверил налоговые отчисления ОсОО «Компьютер Павер Центр» на сайте «Открытый бюджет» и увидел, что компания платила налоги и страховые взносы в Таш-Комуре по сентябрь 2023 года. То есть, примерно до момента, когда ГКНБ расстрелял Камчы Кольбаева. В целом с 2020 года компания заплатила около 3,7 млн сомов. Правда, налог на майнинг она не платила ни разу.

Могут ли японцы из Muroosystems Corporation и ее дочки The Computing Limited говорить неправду, утверждая, что дата-центр в Кыргызстане проектной мощностью 60 МВт работает с 2020 года? Исключать этого нельзя. Представитель Muroosystems, с которым «Клооп» связался по японскому номеру телефона, указанному на сайте компании, признал: дата-центр в Таш-Комуре не работает «из-за проблем с электричеством».

Почему это похоже на рейдерский захват

Итак, сын одного из учредителей был связан с покойным авторитетом. Основание ли это отнимать 51% «Кристалла» у японцев?

Восстановим хронику событий минувшего года.

В феврале 2023 года Нацагентство КР по инвестициям после встречи с Muroosystems сообщило , что японские инвесторы купили «Кристалл» для создания дата-центра, и предлагают построить Каракульскую ГЭС. Нацагентство поддерживает инвесторов.

В марте 2023 года глава правительства Акылбек Жапаров обсуждает условия инвестиций с руководителем японской Ассоциации по внешней торговли Нобухико Сасаки. Договорились ли они о чем-то, неизвестно, но японцы требовали конкретики.

В июне 2023 года посол Кыргызстана в США Бакыт Аманбаев внезапно предлагает «Кристалл» американским производителям полупроводников. Но те посылают его к тайваньским, корейским и все тем же японским инвесторам.

А в январе 2024 года «Кристалл» у японцев отбирает ГКНБ — не упоминая о самих японцах, но упоминая о неких новых инвесторах, готовых вложиться в производство полупроводников.

Все это похоже на банальный рейдерский захват имущества под видом борьбы с бандитизмом. Спору нет, производство полупроводников лучше майнинга, а россияне из-за санкций готовы вкладывать в их производство большие деньги. Но пустых обещаний возродить завод было много, поэтому верится в его оживление с трудом. И, по-хорошему, долю японцев в «Кристалле» стоило бы выкупить.



Что будет с майнинговой фермой, у которой уже есть контракт по обновлению оборудования на $30 млн, неизвестно. Откуда она будет брать электричество, если к государственным сетям для майнинга подключаться нельзя, тоже неясно. Muroosystems, ГКНБ и Фонд госимущества на запросы «Клоопа» не ответили. Сотрудников ОсОО «Тери» и «ОсОО Муроосистемс Пауэр Энерго» по месту их регистрации в Бишкеке мы не обнаружили.