Лидера оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова освободили из СИЗО ГКНБ. Мадумаров находился в заключении семь месяцев.

26 марта Первомайский райсуд Бишкека признал Мадумарова виновным, но не вынес ему наказания, поскольку срок давности по его уголовному делам истек. Мадумаров не обжаловал решение районного суда, поэтому его выпустили из СИЗО ночью 26 апреля.

«Есть еще срок, есть еще время. Мы посмотрим, обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. В соответствии с законодательством дается 30 дней [на обжалование] со дня получения приговора. Я получил приговор 16 апреля. Так что все еще впереди», — сообщил он.

По словам Мадумарова, уголовное дело против него было возбуждено с целью лишения депутатского мандата.

«Других дел у них нет. Мы боролись и до последнего вздоха будем бороться», — сказал он.

Мадумаров добавил, что за это время власти показали — в стране не работают законы и Конституция.

26 марта Первомайский райсуд Бишкека признал Мадумарова виновным, но не вынес ему наказания, поскольку срок давности по его уголовному делам истек. Мадумаров не обжаловал решение районного суда, поэтому его выпустили из СИЗО ночью 26 апреля.

«Есть еще срок, есть еще время. Мы посмотрим, обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. В соответствии с законодательством дается 30 дней [на обжалование] со дня получения приговора. Я получил приговор 16 апреля. Так что все еще впереди», — сообщил он.

По словам Мадумарова, уголовное дело против него было возбуждено с целью лишения депутатского мандата.

«Других дел у них нет. Мы боролись и до последнего вздоха будем бороться», — сказал он.

Мадумаров добавил, что за это время власти показали — в стране не работают законы и Конституция.

Кыргызские власти возбуждали против Мадумарова два уголовных дела, которые впоследствии объединили в одно.

Власти обвинили Мадумарова в госизмене за подписание протокола на кыргызско-таджикской границе в 2009 году. Впоследствии статью переквалифицировали на превышение власти. Президент Садыр Жапаров заявлял, что причиной некоторых приграничных споров в Баткенской области стал именно этот протокол. Мадумаров утверждал, что протокол не имеет юридической силы.

Второе дело возбудили по статье «Мошенничество». Кыргызстанец Чынгыз Абдымомунов заявил в милицию о том, что в 2015 году передал партии «Бутун Кыргызстан» $50 тысяч. Он потребовал вернуть эти деньги. Обвинение по этому делу также предъявлено члену политсовета партии «Весь Кыргызстан» Акылу Айтбаеву.

Мадумаров долгие годы возглавляет оппозиционную партию «Бутун Кыргызстан». Он не раз высказывался с критикой в адрес действующей власти в Жогорку Кенеше по разным вопросам, в том числе по вопросу передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в стенах парламента угрожал Мадумарову, заявляя, что «сломает руку и посадит» политика. Президент Садыр Жапаров также критиковал Мадумарова, заявляя, что за 30 лет он не принес никакой пользы стране.