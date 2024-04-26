Несколько граждан, купившие земельные участки и дома на территории парка Ататюрка в Бишкеке, обратились за помощью к президенту Садыру Жапарову из-за того, что их имущество может пойти под снос. Они выступили с обращением на пресс-конференции 25 апреля.

Одна из обратившихся Толгонай Султанова сообщила, что они не захватывали участки, а на купленный дом на территории парка у нее есть красная книга и, если это было незаконно, то «госорганы должны были предупредить».

«Мы будет отстаивать наши права законным путем. В ближайшие дни обратимся в суды. Честно сказать, мы не сильно верим в суды. Верим только в президента Садыра Жапарова», — сказал другой обратившийся Талантбек Исманов.

По словам участников пресс-конференции, они уже начали собирать подписи для обращения к президенту и его уже подписали 96 человек.

12 апреля мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление о восстановлении границ парка Ататюрка в границах 1992 года. Власти города хотят вернуть под парк 43 га земли, а более 100 незаконно построенных объектов планируют снести.