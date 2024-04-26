Основатель сети гипермаркетов «Фрунзе» (сейчас «Азия») Болотмамбет Жээнбеков обвинил своего бывшего партнера по бизнесу Омурбека Бабанова в том, что тот незаконно завладел его долей в бизнесе. Об этом он рассказал в интервью журналисту Эламану Карымшакову 24 апреля.

По словам Жээнбекова, с Бабановым они стали партнерами в 2016 году, когда было семь гипермаркетов «Фрунзе». За время сотрудничества количество гипермаркетов возросло до 47, а доходы делились поровну.



Затем, как рассказал предприниматель, они искали инвесторов. Но никто не хотел работать с ним из-за того, что в бизнесе была доля Бабанова. И, по его словам, в 2021 году он подписал договор о намерении, в котором говорилось о том, что в течение года он с братом Бакытбеком Аматовым продадут долю Бабанова на $13,5 млн.

«Через два дня он пригласил нас. Документы были подготовлены и мне принесли на подпись. Я поставил подпись на второй странице, не читая сам документ, потому что уважал Бабанова как отца и гордился, что я вместе с ним учредитель. Я не знал, что он аферист. […] Оказывается, они сделали так, чтобы мои 50% акций (доли в около 10 гипермаркетах и участки) в фирме “Бизнес стандарт” стоимостью $10 млн перешли Бабанову. Я об этом узнал только через два года», — рассказал он, упомянув и о других похожих случаях.

По словам Жээнбекова, сейчас идут судебные разбирательства по этому вопросу.

Сам Бабанов ответил на это через два дня. 26 апреля экс-премьер у себя в соцсетях опубликовал получасовое видеообращение, в котором назвал обвинения в его адрес ложью. По его словам, документ, который подписал Жээнбеков, изучался им на протяжении 2-3 недель вместе с юристами. Также он сообщил, что Генпрокуратура и ГКНБ проводили экспертизу документа и выявили, что факта подделки документов не было.

Кроме того, Бабанов обвинил Жээнбекова и Аматова в многомилионных хищениях.

«Я хочу обратиться к Жээнбекову. Мы живем в правовой стране, и вы, безусловно, будете привлечены к ответственности. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Вы проиграли в судах и специально делаете подобную пиар-кампанию, чтобы хоть что-то извлечь. Это вымогательство. Вы и этот журналист за это ответите. Я верю в это. […] К сожалению, этот человек, несмотря на возраст, не перестал быть мошенником и аферистом», — заключил он.



Сеть гипермаркетов «Азия» является одной из крупнейших в Кыргызстане. До марта 2023 года сеть называлась «Фрунзе». Смену названия в сети объясняли «стратегией развития» и желанием стать «глобальной компанией».