Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) досрочно прекратили полномочия депутата ЖК лидера оппозиционной парламентской фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Такое решение они приняли на заседании 26 апреля.

Мадумарова лишили мандата на основании приговора Первомайского райсуда Бишкека. На заседании ЦИК напомнили, что согласно Конституции, полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него.

26 марта Первомайский райсуд Бишкека признал Мадумарова виновным по делу о превышении власти и мошенничестве, но не назначил наказания. Через месяц, 26 апреля приговор вступил в силу, так как Мадумаров не обжаловал его и политика выпустили из СИЗО.



Сам Мадумаров, выходя из СИЗО, заявил, что уголовное дело против него было возбуждено с целью лишения депутатского мандата.

В отношении Адахана Мадумарова было возбуждено два уголовных дела, которые впоследствии объединили в одно.

Власти обвинили Мадумарова в госизмене за подписание протокола на кыргызско-таджикской границе в 2009 году. Впоследствии статью переквалифицировали на превышение власти. Президент Садыр Жапаров заявлял, что причиной некоторых приграничных споров в Баткенской области стал именно этот протокол. Мадумаров утверждал, что протокол не имеет юридической силы.

Второе дело возбудили по статье «Мошенничество». Кыргызстанец Чынгыз Абдымомунов заявил в милицию о том, что в 2015 году передал партии «Бүтүн Кыргызстан» $50 тысяч. Он потребовал вернуть эти деньги. Обвинение по этому делу также предъявлено члену политсовета партии «Весь Кыргызстан» Акылу Айтбаеву.

Мадумаров долгие годы возглавляет оппозиционную партию «Бүтүн Кыргызстан». Он не раз высказывался с критикой в адрес действующей власти в Жогорку Кенеше по разным вопросам, в том числе по вопросу передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в стенах парламента угрожал Мадумарову, заявляя, что «сломает руку и посадит» политика. Президент Садыр Жапаров также критиковал Мадумарова, заявляя, что за 30 лет он не принес никакой пользы стране.