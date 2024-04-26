Федеральная прокуратура Германии предъявила семи гражданам стран Центральной Азии обвинения в создании террористической группировки, участии в ней и поддержке террористической организации «Исламское государство» («ИГ»). Об этом в ведомстве сообщили 24 апреля.

Согласно опубликованному списку, пятеро фигурантов дела являются гражданами Таджикистана, а двое — граждане Туркменистана и Кыргызстана (Аброрджон К).

В МИД КР, комментируя информацию, сообщили, что обвиняемые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

«Ожидается рассмотрение дела в суде городе Дюссельдорф. Посольство Кыргызской Республики отслеживает данный вопрос», — отметили в ведомстве.

Обвиняемых задержали летом прошлого года и с тех пор они находятся под стражей. По данным Федеральной прокуратуры Германии, они давно друг друга знали и разделяли радикальные исламистские взгляды. Сообщается, что весной 2022 года они почти одновременно прибыли в Германию из Украины. В конце июня того же года они объединились друг с другом и с жившим в Нидерландах гражданином Таджикистана, который сейчас также находится под следствием. Они изучали возможные места совершения «громких терактов в духе ИГИЛ» в Германии и других странах Западной Европы, отмечает ведомство.

«Группа контактировала с членами регионального отделения ИГ — “ИГИЛ- Хорасан” (оно же “Вилаят Хорасан”), находившимися за границей. Обвиняемые регулярно встречались в разных составах, осматривали объекты атак в Германии и разведывали возможные места преступлений. Они также пытались закупить оружие и найти доноров для атак. На момент вмешательства правоохранительных органов конкретного плана нападения у них не было», — рассказали в прокуратуре.

«Вилаят Хорасан» является ячейкой террористической организации «Исламское государство», которая взяла на себя ответственность за нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.