«Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории России. При наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приеме в гражданство нашей страны», — рассказала Волк.

26 апреля Russia Today опубликовало интервью Кубанычбека уулу, в котором он говорит, что сейчас находится в России. По его словам, он «без проблем» выехал в Казахстан, сказав на границе, что «едет за бензином», и прилетел в Москву из Алматы.

Аскара Кубанычбек уулу задержали в январе 2023 года. По данным ГКНБ, мужчина, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях». Позже стало известно, что мужчина воевал на стороне российской армии, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В мае прошлого года Кубанычбека уулу осудили на десять лет, но позже Верховный суд отменил приговор, и дело отправили на пересмотр. В итоге его приговорили к семи годам лишения свободы, но отпустили из-под стражи, применив пробационный надзор на три года.