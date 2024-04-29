Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов заявил, что на депутатов оказывают сильное давление. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке 28 апреля.

Также он напомнил, что после его выступления в парламенте в середине марта, где он говорил, что его лишили мандата незаконно досрочно прекратили свои полномочия уже шесть депутатов.

«Отобрали мандат и у Адахана Кимсанбаевича. После того, как отобрали мандат у бесстрашного Мадумарова, забрать мандат у молодого депутатов стало обыденным делом. На депутатов VII созыва оказывается давление, которого еще не было в истории», — заявил Атазов.

По мнению Атазова, «подобная ситуация угрожает развитию парламентаризма».

«Дело не в мандате. Его дал народ и на следующих выборах они могут вернуть его. Дело в том, что нарушаются процедуры лишения мандата. [Уже ушли] около 20 [депутатов], но пусть это останется на совести спикера парламента, который ни разу не спросил у судов и генпрокурора, за что [их лишают мандатов]», — добавил он.

Атазов сделал свое заявление на фоне того, что за последние несколько месяцев ряд депутатов добровольно сдали свои мандаты.

Рискует лишится мандата и сам Атазов. Ранее Административный суд Бишкека обязал ЦИК признать избранным депутатом Жогорку Кенеша от Свердловского одномандатного округа Абдурахманхаджи Муртазалиева, который был соперником Атазова на парламентских выборах. Затем Бишкекский горсуд оставил без изменений решение Админсуда, отклонив апелляцию Атазова.

Атазов назвал решение Админсуда незаконным и то, что оно принято в «интересах политической группы», но не уточнил какой именно.