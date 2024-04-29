Полученные деньги планируют направить на строительство доступного жилья во всех регионах страны для предоставления в аренду с последующим выкупом, а также выдачу ипотеки по исламским принципам финансирования для граждан Кыргызстана в рамках госпрограммы «Мой дом 2021-2026».

«Средства ИБР предусмотрены для финансирования строительства ориентировочно 112 тысяч 525 квадратных метров доступного жилья во всех регионах Кыргызской Республики. Согласно прогнозным расчетам, жильем будут обеспечены примерно 2 тысяч семей», — сообщили в Минэкономики.

В начале этого года президент подписал указ, согласно которому граждане смогут купить жилье с долевым участием через Госипотечную компанию. Желающие приобрести квартиру смогут внести половину от ее стоимости заранее, а вторую часть от стоимости выплатить на условиях ипотеки сроком до 10-15 лет.

Госипотечная компания создана в декабре 2015 года. За это время жильем были обеспечены более 9 тысяч человек. За время своего существования компания привлекла 12 млрд сомов в виде инвестиций.