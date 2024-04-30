МИД Таджикистана 29 апреля вручил ноту послу РФ в РТ Семену Григорьеву «с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам РТ на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», — добавили в МИД.

Накануне во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что в московских аэропортах удерживают более тысячи таджикистанцев, пытающихся на законных основаниях попасть в Россию. При этом, по данным МИД, их содержат в ненадлежащих санитарных условиях и не обеспечивают горячим питанием. А до этого МИД рекомендовал таджикистанцам временно воздержаться от поездок в Россию без острой необходимости.

В МИД России пока не комментировали последнее заявление МИД Таджикистана. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что в стране действуют повышенные меры безопасности, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», причем пограничники применяют их «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. В результате погибли не менее 145 человек. После теракта по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, задержания мигрантов и выдворение их из страны.

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