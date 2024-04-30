Депутат Шайлообек Атазов обратился к президенту Садыру Жапарову и главе Верховного суда Замирбеку Базарбекову с просьбой дать «справедливую оценку» по делу о его мандате. Свое обращение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, 30 апреля в Верховном суде будет рассматриваться его апелляция на решения судов предыдущих инстанций, которые обязали ЦИК признать депутатом парламента вместо Атазова Абдурахманхаджи Муртазалиева.

При этом Атазов обвинил генпрокурора в том, что тот оказал давление на судей и из-за этого они вынесли подобное решение.

«Я два года проработал депутатом, написал несколько законопроектов. Внес свой вклад в развитие кыргызского спорта. Я поддерживал политику и интересы государства. Но, к сожалению, генпрокурор Зулушев оказал давление на суд и вынудил вынести незаконное решение о передаче мандата Муртазалиеву. Тем самым были нарушены мои конституционные права», — заявил он.

По словам Атазова, это не в первый раз Зулушев «нарушает его права». Он заявил, что органы прокуратуры прямо оказывали влияние на итоги парламентских выборах 2021 года по Толойконскому одномандатному округу. Атазов утверждает, что на этих выборах должен был победить он, однако Зулушев «помог заполучить» мандат своему «братишке».

Генпрокурор пока не комментировал обвинения Атазова в свой адрес.

По итогам выборов 2021 года депутатом по Толойконскому одномандатному округу был избран Нурбек Алимбеков. Тогда Атазов пытался оспорить результаты выборов, но безуспешно.

В итоге Атазов стал депутатом в 2022 году, победив на повторных выборах по Свердловскому округу. Однако в марте этого года cначала Админсуд Бишкека, а позже и Бишкекский горсуд лишили Атазова депутатского мандата . Вместо него суды обязали ЦИК признать депутатом Абдурахманхаджи Муртазалиева.