При потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф составит 2,39 сома. Тариф для нуждающихся семей тоже повысится и составит 55 тыйынов.

«Если у человека дома работают только холодильник и телевизор, то он не превысит тарифный план и будет платить по нему. Но если у человека дома работают два холодильника, водонагреватель, телевизор, кондиционер и другое, то и цена за свет должна быть выше. Те, кто больше потребляет, наверное, и имеют соответствующий доход, а за сервис нужно платить», — заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

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