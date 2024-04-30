Судебная коллегия Верховного суда 30 апреля вынесла решение по вопросу депутатского мандата Шайлообека Атазова.



Как сообщили в Верховном суде, суд отменил решение ЦИК от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева, также отменены пункты 2, 3 постановления ЦИК от 25 марта 2022 года, согласно которым итоги голосования по Муртазалиеву были признаны недействительными, а победителем выборов был объявлен Шайлообек Атазов.

Как пояснили в пресс-службе Верховного суда, перейдет ли мандат Атазова Муртазалиеву решит ЦИК.

22 февраля Муртазалиев обратился в ЦИК с требованием досрочно лишить прекратить полномочия депутата Шайлообека Атазова, который был признан победителем повторных выборов по Свердловскому округу. Однако ЦИК отказал Муртазалиеву и он обратился в Админсуд Бишкека.

1 марта Админсуд постановил, чтобы ЦИК признала Муртазалиева избранным депутатом Жогорку Кенеша от Свердловского округа столицы. Позже это решение поддержал и Бишкекский горсуд.

Сам Атазов, комментируя решения судов, заявлял, что в лишении его депутатского мандата заинтересованы некие политические группы, но не уточнял какой именно. 29 апреля он обвинил генпрокурора Курманкула Зулушева в том, что тот оказал давление на судей и из-за этого они вынесли подобное решение.

Повторные выборы по Свердловскому одномандатному округу прошли 27 февраля 2022 года. По первоначальному подсчету на выборах лидировал кандидат Абдурахманхаджи Муртазалиев, но его обвинили в подкупе голосов.

Тогда в правоохранительных органах сообщали, что во время расследования было установлено, что задержанные по подозрению в подкупе голосов граждане связаны с Муртазалиевым. В итоге ЦИК отменил регистрацию Муртазалиева и депутатом стал Атазов, шедший вторым.

Однако в декабре 2023 года Свердловский райсуд Бишкека вынес приговоры двум сторонникам Атазова, которым было предъявлено обвинение в подкупе голосов на выборах в феврале 2022 года. Их признали виновными и назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч сомов каждому в доход государства.