Члены Комитета по правопорядку Жогорку Кенеша на заседании 30 апреля приняли в первом чтении законопроект, вносящий поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы. По словам инициаторов, документ создает условия для ускорения процесса передачи осужденных и минимизации возможных отказов со стороны иностранного государства при передачи осужденных кыргызстанцев для отбывания наказания на территории Кыргызстана.

По данным Минюста, сейчас 1587 граждан КР отбывают наказание в местах заключения за рубежом, из них в России — 742. В ведомстве отмечают, что осужденные кыргызстанцы в России чаще всего признаются виновными в незаконным производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Эта статья относится к категории особо тяжких и по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

В Кыргызстане же осужденным в первый раз по этой статье назначается отбывание наказания в исправительных колониях общего режима. Однако в России к осужденным по этой статье применяется более строгий режим и при переводе возникают вопросы с режимами.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в СМИ не раз появлялась информация о том, что кыргызстанцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах, пытаются вербовать на войну. Также были подтверждены факты нескольких смертей граждан КР на войне в Украине.

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