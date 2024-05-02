Вечером 1 мая Минфин США опубликовал новый список санкций против России. В него вошли почти 300 лиц и компаний, включая граждан и фирмы из третьих стран, которые принимали участие в цепочках поставок санкционных товаров в Россию.

В список попало ОсОО «Проффлаб», зарегистрированное в Бишкеке на ул. Токтогула, 2/179.

В обосновании к санкциям указано, что это юрлицо включено в перечень вторичных санкций «за то, что оно работает или работало в секторе экономики Российской Федерации, который, как установлено, поддерживает военно-промышленную базу России».

Компания с российскими акционерами «Проффлаб» открылась в Кыргызстане в 2022 году, когда в стране было зарегистрировано рекордное количество компаний с иностранным участием. Вид деятельности компании: оптовая неспециализированная торговля.

Учредителя ОсОО «Проффлаб» Минюст КР не раскрывает, что довольно необычно для этого органа. Нет сведений об учредителях и в базе Osoo.kg.

Согласно информации на сайте ProffLab, компания предоставляет испытательные услуги для радиоизмерительного и электрического оборудования, потребительских товаров, автозапчастей и автомобилей, метеорологического оборудования. ProffLab также проводит ЭМС-тесты, измерения параметров антенн и электрические измерения.

По данным портала «Открытый бюджет», компания выплатила в бюджет Кыргызстана 31,7 млн сомов налогов и других платежей в 2023 году, а с начала этого года — 4 млн сомов.

Директором ОсОО «Проффлаб» указан Евгений Хоменя. В России человек с такими инициалами был учредителем ООО «Тимтек» – компании, выполняющей комплексные поставки измерительной аппаратуры, высокотехнологичного испытательного и спутникового оборудования, в том числе по госзаказу.

Партнером Евгения Хомени в ООО «Тимтек» была Новикова Лариса Викторовна — акционерка нижегородского ЗАО НПП «ГИКОМ». Эта компания, в свою очередь, занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Осенью 2022 года отраслевые СМИ писали, что на предприятии «ГИКОМ» в Нижнем Новгороде успешно завершились приемочные испытания системы управления гиротронными комплексами. «Впервые при проведении испытаний подсистем ИТЭР применялась созданная Проектным центром ИТЭР информационная инфраструктура для проведения термоядерных исследований в научных институтах страны», — сообщали СМИ. Работы проводились в рамках федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий».