Правозащитница Валентина Чупикроссийскому изданию «Агентство» сказала о том, что российские пограничники отказывают во въезде в Россию не только гражданам Таджикистана, но и мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана.

По ее словам, Россия никогда раньше настолько массово не отказывала во въезде гражданам других стран.

«Массовые задержания мигрантов при въезде начались 24 апреля и к 1 мая в российских аэропортах скопилось около 4500 человек, примерно столько же не пустили на наземных КПП. Только четверть задержанных — граждане Таджикистана, около половины задержанных — мигранты из Узбекистана, остальные — преимущественно граждане Кыргызстана», – передает издание, ссылаясь на правозащитницу.

Отмечается, что большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток двух, но в некоторых случаях отправка назад может затянуться и на неделю.

По словам правозащитницы, с 24 апреля она получила около 200 обращений от задержанных пограничниками мигрантов. Они жаловались на то, что их не кормят, не дают им воды, не пускают в туалет, отбирают телефоны и «ничего не объясняют».

Глава МИД КР 30 апреля обратился в правительство Москвы с просьбой создать благоприятные условия для трудовых мигрантов из Кыргызстана.

МИД Таджикистана 29 апреля вручил ноту послу РФ из-за нарушения прав и свободы таджикистанцев в России.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. В результате погибли не менее 145 человек. После теракта по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, задержания мигрантов и выдворение их из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что в стране действуют повышенные меры безопасности, связанные с терактом в «Крокус Сити Холле», причем пограничники применяют их «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».