2 мая в селе Жерге-Тал Сузакского района мини-грузовик Hyundai Porter наехал на детей. Об этом пишет информагентство «Кабар» со ссылкой УОБДД Джалал-Абадской области.

Как рассказали в ведомстве, школьники на горе должны были исполнить эпос «Манас» в рамках республиканского конкурса. Однако, по данным милиции, «в это время припаркованный на спуске мини-грузовик по неизвестным причинам начал движение и врезался в юрту».

«На момент ЧП водителя в салоне машины не было, наезд на детей оценивается как непредумышленный», — пишет «Кабар» со ссылкой на УОБДД.

По данным Минздрава, в инциденте пострадали 29 детей: от 9 до 16 лет. Семеро пострадавших сейчас находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. Состояние восьмерых детей оценивается как средней тяжести. Остальных 11 детей отправили на амбулаторное лечение.



В УОБДД Джалал-Абадской области отметили, что идет разбирательство.