Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Семьям пятерых школьников, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передали 200 тысяч сомов, а остальным пострадавшим — по 50 тысяч.

Как пишет «Азаттык», Ташиев 3 мая встретился с родителями пострадавших. Он сказал, что школьников, находящихся в тяжелом состоянии, перевезут для лечения в Бишкек.

Глава ГКНБ отметил, что трагедия случилась из-за несоблюдения правил безопасности и халатности, а также из-за упущений в организации мероприятия.

«Мы все будем изучать. Соответствующие люди будут привлечены к ответственности. Президент дал мне поручение, чтобы я изучил все», — сказал Ташиев.

Автонаезд на школьников на джайлоо Катмы в селе Жерге-Тал Сузакского района произошел 2 мая во время мероприятия, где дети принимали участие в чтении эпоса «Манас» в рамках республиканского конкурса. Всего в нем принимали участие около трех тысяч детей.

В правоохранительных органах сообщили, что водитель Hyundai Porter, оставил свою машину, которая скатилась по склону, сбив десятки людей. По факту происшествия возбуждено дело, задержан водитель грузовика.

По данным Минздрава, на утро 3 мая в организациях здравоохранения Джалал-Абадской области находятся 20 пострадавших с различными травмами, 11 школьников отпустили на амбулаторное лечение.