Число пострадавших в результате автонаезда на школьников во время чтения эпоса «Манас» в Сузакском районе возросло до 34 человек. Об этом пишет 24.kg со ссылкой на главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.

«Четверо пострадавших находятся в Сузакской районной больнице. У них сотрясение головного мозга, у одного перелом костей голени. Четверо находятся в Октябрьском центре общеврачебной практики, 11 пострадавших — в Джалал-Абадской детской клинической больнице и один — во взрослой областной. В реанимации находятся пятеро детей, двое прооперированы, у них разрыв печени, селезенки. Из наркоза вышли, в сознании, разговаривают. Показатели у троих, которые находились в тяжелом состоянии, стабильные», — сообщил он.

По его словам, среди пострадавших одна учительница 1988 года рождения — она находилась в юрте в момент наезда грузовика.

По данным Минздрава, на утро 3 мая в организациях здравоохранения Джалал-Абадской области всего находятся 20 пострадавших с различными травмами.

В МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». Задержан 48-летний водитель, чей грузовик сбил детей. Мужчину водворили в ИВС. По делу назначены соответствующие экспертизы.

Также после происшествия в Чуйской и Нарынской областях отменили конкурсы по сказанию «Манаса». Кроме того, глава Минобразования Догдургүл Кендирбаева сообщила «Азаттыку», что будет введен запрет на привлечение школьников на мероприятия до обеспечения безопасности детей.

Автонаезд на школьников на джайлоо Катмы в селе Жерге-Тал Сузакского района произошел днем 2 мая во время мероприятия, где дети принимали участие в чтении эпоса «Манас» в рамках республиканского конкурса. Всего в нем принимали участие около трех тысяч детей.

Водитель грузовика рассказал правоохранителям, что привез на конкурс мороженое для детей и вышел из машины, остановив ее на склоне, чтобы уточнить по телефону у организаторов, куда доставить коробки с мороженым. В это время машина Hyundai Porter скатилась по склону, сбив десятки людей.

Ранее сообщалось, что в день происшествия 11 детям оказали помощь на месте и отправили на амбулаторное лечение.

Фото на главной: «Кабар»