Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала свой ежегодный «Индекс свободы мировой прессы» за 2024 год.

Кыргызстан в нем расположился на 120-м месте среди 180 стран — что на две позиции выше, чем в предыдущем году. Однако Кыргызстан остается в группе стран, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как сложная.

В организации пишут, что правительство КР по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить свое влияние на частные СМИ.

«Существует определенная степень плюрализма, о чем свидетельствует популярность таких новостных сайтов, как 24.kg, Kaktus.mеdia и Kloop.kg, а также отмечается рост журналистских расследований и журналистики данных. Но эти СМИ подвергаются преследованиям, и в последнее время их положение стало критическим», — подметили в RSF.

Обратили внимание в организации и на то, что в последние годы «власти КР склонны ужесточать цензуру и принимать законы, ограничивающие свободу прессы». В качестве примера в RSF привели закон о фейках и разработанный новый законопроект о СМИ, которые впоследствии отправили на доработку.

В RSF отмечают, что «независимые СМИ в Кыргызстане столкнулись с новой волной давления», упоминая массовое задержание действующих и бывших журналистов Temirov Live в начале 2024 года.

При этом Кыргызстан остается лидером среди стран Центральной Азии по уровню свободы слова. Так, Казахстан занял в рейтинге 142 место, Узбекистан — 148, а Таджикистан и Туркменистан расположились на 155-м и 175 местах.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений и свободу собраний.

Власти же заявляют, что никакого давления на свободу слова в стране нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в республике.

Фото: Айбек Бийбосунов / RFE/RL