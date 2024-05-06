По его словам, троим детям, которых на выходных перевезли в Бишкек, сделали операции.

«Состояние стабильное, средней тяжести. Четверо в реанимации, остальные в отделениях. В Джалал-Абаде на лечении в больнице находятся девять детей, у пятерых из них состояние средней тяжести, у других — удовлетворительное, одного выписали. Все остальные получают консервативное лечение. Вопрос под контролем», — рассказал он.

2 мая на джайлоо Катмы, где собралось около трех тысяч школьников на мероприятие по чтению эпоса «Манас» в рамках республиканского конкурса, грузовое авто Hyundai Porter сбило десятки людей. В результате происшествия пострадали около 30 детей, десять из которых перевезли в Бишкек для лечения.