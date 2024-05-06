«Для мужчин длительное отсутствие секса вредно для здоровья. Поэтому не верьте в разное, берегите свое здоровье, секс вне брака — не грех. Просто соблюдайте меры предосторожности. Самое главное — оставаться человеком», — сказала блогерка.

После этого Духовное управление мусульман Кыргызстана вынесло Сагынбаевой предупреждение. По их мнению, религиозные взгляды блогерки являются «откровенным искажением ислама» и противоречат «моральным ценностям общества», особенно молодежи.

«Если указанная гражданка не прекратит выражать свои субъективные мысли, не соответствующие принципам шариата и национальным ценностям, мы будем вынуждены обратиться в соответствующие органы», — сообщили в муфтияте.

Сагынбаева свое видео в тиктоке удалила и написала, чтобы была вынуждена это сделать после предупреждения от ДУМК.

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