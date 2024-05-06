Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Визит продлится два дня. 8 мая Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза, а 9 мая — в Параде Победы в Москве.

«В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, главы государств заслушают доклады “О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года” по итогам 2023 года и “О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год”», — сообщил завотделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, во время визита Жапарова в Москву планируется принятие важных решений и документов, в том числе, об одобрении проекта протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами.

Садыр Жапаров второй год подряд посещает принимает участие в параде 9 мая в Москве. Кроме него прошлом году в параде также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана ‒ Эмомали Рахмон, Туркменистана ‒ Сердар Бердымухамедов, Беларуси ‒ Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент Кыргызстана в этом году едет в Москву на фоне отмены в Бишкеке шествия «Бессмертного полка». В МВД республики пояснили, что принимают меры по предупреждению рисков совершения преступлений в местах массового скопления людей и поэтому из-за угрозы общественной безопасности шествия в этом году не будет.

Также в Бишкеке не будет парада в честь 9 мая. Состоится только митинг-реквием на столичной площади Победы.