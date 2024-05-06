В письме говорится, что муниципалитет рассматривает вопрос передачи троллейбусов вместе с контактной сетью и тяговыми подстанциями в Ош, Кара-Балту и Токмок для дальнейшей их эксплуатации.

Кроме того, сообщается, что троллейбусы исчерпали свой ресурс, а часть из них проработали половину срока своей эксплуатации.

Между тем городские власти рассматривают вопрос покупки новых бесконтактных троллейбусов, имеющих большой запас автономного хода. Также Азиатский банк развития планирует купить 120 электробусов.

Однако активисты выступают против инициативы городских властей. Они запустили онлайн-петицию за сохранение экологичного бишкекского троллейбуса. По их мнению, идея мэрии лишь усугубит ситуацию с нехваткой общественного транспорта, так как троллейбусы просто заменят электробусами с теми же маршрутами движения.

«Газовые автобусы можно вынести и вовсе за скобки: пусть они и экологичнее транспорта на дизеле и бензине, но они точно также генерируют значительное количество вредных выбросов в черте города. Также будут потрачены лишние средства на демонтаж и перенос троллейбусной сети, что, в конечном счете сделает замену троллейбуса экономически убыточной и бессмысленной. Многие люди останутся без работы», — подчеркнули они.

В мэрии Бишкека «Клоопу» сообщили, что запросили информацию по этому вопросу у соответствующих служб.

Сейчас на балансе «Бишкекского троллейбусного управления» находятся 144 троллейбуса, которые курсируют по 11 маршрутным направлениям.