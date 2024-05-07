«Когда железная дорога будет построена, мы сможем выйти в мир. Это будет наш собственный путь», — цитирует президента «Азаттык».

В марте Жапаров говорил, что в рамках строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан стороны «достигли общего понимания о механизме реализации проекта» и отмечал, что «Кыргызстан настроен очень решительно и намерен построить эту магистраль за ближайшие несколько лет».

Переговоры о строительстве железной дороги из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, Иран, Турцию ведутся почти 20 лет.

Эта дорога позволит Кыргызстану стать частью континентального моста, который свяжет практически всю Азию — от побережья Китая до Персидского залива.

Ожидается, что пропускная способность магистрали составит от 7 до 13 млн тонн грузов в год. Кыргызстан рассчитывает, что 80% из них придутся на транзит, 20% – на грузы непосредственно в Кыргызстан и из Кыргызстана. Ранее сообщалось, что Кыргызстан только на одном транзите товаров сможет зарабатывать до $200 млн ежегодно.

Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров говорил, что примерная стоимость проекта оценивается в $6 млрд.