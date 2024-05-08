В Аламединском райсуде 7 мая продолжилось рассмотрение дела публициста Олжобая Шакира. Начались прения сторон.

По словам адвоката публициста Бакыта Актандил уулу, прокурор просит признать Олжобая Шакира виновным по предъявленным обвинениям и лишить его свободы на семь лет.

«Мы посмотрели видеоматериалы дела, но в них нет того видео, по которому ему предъявлено обвинение. Следствие предоставило два абсолютно других видео, где Олжобай, наоборот, говорит о необходимости диалога между обществом и властью, недопущении массовых беспорядков. В этих видео показано, что у него не было плохих намерений», — сказал Автандил уулу.

Адвокаты публициста попросили оправдать Олжобая Шакира. Следующий процесс назначен на 14 мая, где писателю будет предоставлено последнее слово.

Олжобая Шакира арестовали в августе 2023 года, с тех пор он находится в СИЗО. В ГКНБ утверждают, что он размещал на своих страницах в соцсетях «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам».