Обстановка на 10 часов вечера 7 мая на приграничных территориях Баткенской области характеризуется как стабильная, сообщили в Полномочном представительстве президента в Баткене.

В Полпредстве рассказали, что глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев поговорил по телефону с председателем исполнительной власти Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода.

«Они договорились об обеспечении общественной безопасности в приграничных районах двух регионов и отметили, что произошедший инцидент не повлияет на общую безопасность региона», — говорится в сообщении.

Также в Полпредстве сообщили, что 8 мая пройдет встреча глав силовых ведомств Баткенской и Согдийской областей.

Днем 7 мая на кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

По данным Погранслужбы Кыргызстана, инцидент произошел в 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района. В ведомстве рассказали, что пограничники заметили чабанов (граждан Таджикистана), выпасавших скот на территории КР в 250-300 метрах от линии госграницы. В Погранслужбе заявляют, что чабаны проигнорировали требования пограничников покинуть территорию КР и стали закидывать камнями военнослужащих, а один из чабанов сделал 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда. В ответ военнослужащие открыли предупредительный огонь в воздух.

После этого чабаны скрылись на территории Таджикистана. В Погранслужбе КР сообщили, что таджикистанские силовики предоставили им фотографию огнестрельного ранения ноги у одного из чабанов. Однако в ведомстве говорят, что «неизвестно, при каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение».

В Погранслужбе Таджикистана же предоставили другую версию событий. По данным ведомства, инцидент произошел 7 мая около 11:00 часов. Сообщается, что гражданин Таджикистана Олимджон Абдуллоев, учитель в одной из школ Согдийской области, хотел обратиться к кыргызстанским пограничникам с целью выяснения судьбы несовершеннолетнего сына. По данным Погранслужбы РТ, сына Абдуллоева задержали на линии госграницы.

«Никаких поступков и действий, противоречащих принципам добрососедства в силу своего социального статуса, Абдуллоев не проявлял. Однако против него было применено огнестрельное оружие, вследствие чего он получил ранение. Абдуллоев госпитализирован и находится в районной больнице», — заявили в ведомстве.

В Погранслужбе двух стран отметили, что по этому инциденту соответствующие органы ведут расследование.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Бои и столкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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